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FBYY: GraniteShares YieldBOOST META ETF

11.01 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FBYY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.01, а максимальная — 11.01.

Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST META ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FBYY сегодня?

GraniteShares YieldBOOST META ETF (FBYY) сегодня оценивается на уровне 11.01. Инструмент торгуется в пределах 11.01 - 11.01, вчерашнее закрытие составило 11.01, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FBYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST META ETF?

GraniteShares YieldBOOST META ETF в настоящее время оценивается в 11.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -55.84% и USD. Отслеживайте движения FBYY на графике в реальном времени.

Как купить акции FBYY?

Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST META ETF (FBYY) по текущей цене 11.01. Ордера обычно размещаются около 11.01 или 11.31, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FBYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FBYY?

Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST META ETF предполагает учет годового диапазона 10.80 - 25.82 и текущей цены 11.01. Многие сравнивают 0.46% и -33.07% перед размещением ордеров на 11.01 или 11.31. Изучайте ежедневные изменения цены FBYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST META ETF?

Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST META ETF (FBYY) за последний год составила 25.82. Акции заметно колебались в пределах 10.80 - 25.82, сравнение с 11.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST META ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST META ETF?

Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST META ETF (FBYY) за год составила 10.80. Сравнение с текущими 11.01 и 10.80 - 25.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FBYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FBYY?

В прошлом GraniteShares YieldBOOST META ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.01 и -55.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.01 11.01
Годовой диапазон
10.80 25.82
Предыдущее закрытие
11.01
Open
11.01
Bid
11.01
Ask
11.31
Low
11.01
High
11.01
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.46%
6-месячное изменение
-33.07%
Годовое изменение
-55.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%