FBYY: GraniteShares YieldBOOST META ETF
今日FBYY汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点11.05和高点11.07进行交易。
关注GraniteShares YieldBOOST META ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FBYY股票今天的价格是多少？
GraniteShares YieldBOOST META ETF股票今天的定价为11.05。它在11.05 - 11.07范围内交易，昨天的收盘价为11.01，交易量达到2。FBYY的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares YieldBOOST META ETF股票是否支付股息？
GraniteShares YieldBOOST META ETF目前的价值为11.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-55.68%和USD。实时查看图表以跟踪FBYY走势。
如何购买FBYY股票？
您可以以11.05的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST META ETF股票。订单通常设置在11.05或11.35附近，而2和-0.18%显示市场活动。立即关注FBYY的实时图表更新。
如何投资FBYY股票？
投资GraniteShares YieldBOOST META ETF需要考虑年度范围10.80 - 25.82和当前价格11.05。许多人在以11.05或11.35下订单之前，会比较0.82%和。实时查看FBYY价格图表，了解每日变化。
GraniteShares YieldBOOST META ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST META ETF的最高价格是25.82。在10.80 - 25.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST META ETF的绩效。
GraniteShares YieldBOOST META ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares YieldBOOST META ETF（FBYY）的最低价格为10.80。将其与当前的11.05和10.80 - 25.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FBYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FBYY股票是什么时候拆分的？
GraniteShares YieldBOOST META ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.01和-55.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.01
- 开盘价
- 11.07
- 卖价
- 11.05
- 买价
- 11.35
- 最低价
- 11.05
- 最高价
- 11.07
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.36%
- 月变化
- 0.82%
- 6个月变化
- -32.83%
- 年变化
- -55.68%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%