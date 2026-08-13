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FBYY: GraniteShares YieldBOOST META ETF

11.05 USD 0.04 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FBYY汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点11.05和高点11.07进行交易。

关注GraniteShares YieldBOOST META ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FBYY股票今天的价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST META ETF股票今天的定价为11.05。它在11.05 - 11.07范围内交易，昨天的收盘价为11.01，交易量达到2。FBYY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBOOST META ETF股票是否支付股息？

GraniteShares YieldBOOST META ETF目前的价值为11.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-55.68%和USD。实时查看图表以跟踪FBYY走势。

如何购买FBYY股票？

您可以以11.05的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST META ETF股票。订单通常设置在11.05或11.35附近，而2和-0.18%显示市场活动。立即关注FBYY的实时图表更新。

如何投资FBYY股票？

投资GraniteShares YieldBOOST META ETF需要考虑年度范围10.80 - 25.82和当前价格11.05。许多人在以11.05或11.35下订单之前，会比较0.82%和。实时查看FBYY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBOOST META ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST META ETF的最高价格是25.82。在10.80 - 25.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST META ETF的绩效。

GraniteShares YieldBOOST META ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST META ETF（FBYY）的最低价格为10.80。将其与当前的11.05和10.80 - 25.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FBYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FBYY股票是什么时候拆分的？

GraniteShares YieldBOOST META ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.01和-55.68%中可见。

日范围
11.05 11.07
年范围
10.80 25.82
前一天收盘价
11.01
开盘价
11.07
卖价
11.05
买价
11.35
最低价
11.05
最高价
11.07
交易量
2
日变化
0.36%
月变化
0.82%
6个月变化
-32.83%
年变化
-55.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%