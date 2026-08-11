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FAAA

50.29 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FAAA за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.25, а максимальная — 50.30.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FAAA сегодня?

(FAAA) сегодня оценивается на уровне 50.29. Инструмент торгуется в пределах 50.25 - 50.30, вчерашнее закрытие составило 50.28, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FAAA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 50.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.42% и USD. Отслеживайте движения FAAA на графике в реальном времени.

Как купить акции FAAA?

Вы можете купить акции (FAAA) по текущей цене 50.29. Ордера обычно размещаются около 50.29 или 50.59, тогда как 53 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FAAA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FAAA?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 49.67 - 50.49 и текущей цены 50.29. Многие сравнивают 0.14% и 0.42% перед размещением ордеров на 50.29 или 50.59. Изучайте ежедневные изменения цены FAAA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (FAAA) за последний год составила 50.49. Акции заметно колебались в пределах 49.67 - 50.49, сравнение с 50.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (FAAA) за год составила 49.67. Сравнение с текущими 50.29 и 49.67 - 50.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FAAA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FAAA?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.28 и 0.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.25 50.30
Годовой диапазон
49.67 50.49
Предыдущее закрытие
50.28
Open
50.26
Bid
50.29
Ask
50.59
Low
50.25
High
50.30
Объем
53
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
0.14%
6-месячное изменение
0.42%
Годовое изменение
0.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%