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FAAA
Курс FAAA за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.25, а максимальная — 50.30.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FAAA сегодня?
(FAAA) сегодня оценивается на уровне 50.29. Инструмент торгуется в пределах 50.25 - 50.30, вчерашнее закрытие составило 50.28, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FAAA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 50.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.42% и USD. Отслеживайте движения FAAA на графике в реальном времени.
Как купить акции FAAA?
Вы можете купить акции (FAAA) по текущей цене 50.29. Ордера обычно размещаются около 50.29 или 50.59, тогда как 53 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FAAA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FAAA?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 49.67 - 50.49 и текущей цены 50.29. Многие сравнивают 0.14% и 0.42% перед размещением ордеров на 50.29 или 50.59. Изучайте ежедневные изменения цены FAAA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (FAAA) за последний год составила 50.49. Акции заметно колебались в пределах 49.67 - 50.49, сравнение с 50.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (FAAA) за год составила 49.67. Сравнение с текущими 50.29 и 49.67 - 50.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FAAA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FAAA?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.28 и 0.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.28
- Open
- 50.26
- Bid
- 50.29
- Ask
- 50.59
- Low
- 50.25
- High
- 50.30
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- 0.42%
- Годовое изменение
- 0.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%