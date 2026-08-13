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FAAA

50.29 USD 0.00 (0.00%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FAAA汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点50.28和高点50.29进行交易。

关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FAAA股票今天的价格是多少？

股票今天的定价为50.29。它在50.28 - 50.29范围内交易，昨天的收盘价为50.29，交易量达到53。FAAA的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？

目前的价值为50.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.42%和USD。实时查看图表以跟踪FAAA走势。

如何购买FAAA股票？

您可以以50.29的当前价格购买股票。订单通常设置在50.29或50.59附近，而53和0.00%显示市场活动。立即关注FAAA的实时图表更新。

如何投资FAAA股票？

投资需要考虑年度范围49.67 - 50.49和当前价格50.29。许多人在以50.29或50.59下订单之前，会比较0.14%和。实时查看FAAA价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？

在过去一年中，的最高价格是50.49。在49.67 - 50.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？

（FAAA）的最低价格为49.67。将其与当前的50.29和49.67 - 50.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FAAA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FAAA股票是什么时候拆分的？

历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.29和0.42%中可见。

日范围
50.28 50.29
年范围
49.67 50.49
前一天收盘价
50.29
开盘价
50.29
卖价
50.29
买价
50.59
最低价
50.28
最高价
50.29
交易量
53
日变化
0.00%
月变化
0.14%
6个月变化
0.42%
年变化
0.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%