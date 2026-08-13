FAAA
今日FAAA汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点50.28和高点50.29进行交易。
关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FAAA股票今天的价格是多少？
股票今天的定价为50.29。它在50.28 - 50.29范围内交易，昨天的收盘价为50.29，交易量达到53。FAAA的实时价格图表显示了这些更新。
股票是否支付股息？
目前的价值为50.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.42%和USD。实时查看图表以跟踪FAAA走势。
如何购买FAAA股票？
您可以以50.29的当前价格购买股票。订单通常设置在50.29或50.59附近，而53和0.00%显示市场活动。立即关注FAAA的实时图表更新。
如何投资FAAA股票？
投资需要考虑年度范围49.67 - 50.49和当前价格50.29。许多人在以50.29或50.59下订单之前，会比较0.14%和。实时查看FAAA价格图表，了解每日变化。
股票的最高价格是多少？
在过去一年中，的最高价格是50.49。在49.67 - 50.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。
股票的最低价格是多少？
（FAAA）的最低价格为49.67。将其与当前的50.29和49.67 - 50.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FAAA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FAAA股票是什么时候拆分的？
历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.29和0.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.29
- 开盘价
- 50.29
- 卖价
- 50.29
- 买价
- 50.59
- 最低价
- 50.28
- 最高价
- 50.29
- 交易量
- 53
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.14%
- 6个月变化
- 0.42%
- 年变化
- 0.42%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%