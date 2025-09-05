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ETW: Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ

9.78 USD 0.07 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ETW за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.70, а максимальная — 9.79.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ETW сегодня?

Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ (ETW) сегодня оценивается на уровне 9.78. Инструмент торгуется в пределах 9.70 - 9.79, вчерашнее закрытие составило 9.71, а торговый объем достиг 537. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ?

Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ в настоящее время оценивается в 9.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.01% и USD. Отслеживайте движения ETW на графике в реальном времени.

Как купить акции ETW?

Вы можете купить акции Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ (ETW) по текущей цене 9.78. Ордера обычно размещаются около 9.78 или 10.08, тогда как 537 и 0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ETW?

Инвестирование в Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ предполагает учет годового диапазона 8.46 - 9.79 и текущей цены 9.78. Многие сравнивают 2.62% и 4.38% перед размещением ордеров на 9.78 или 10.08. Изучайте ежедневные изменения цены ETW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ?

Самая высокая цена Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ (ETW) за последний год составила 9.79. Акции заметно колебались в пределах 8.46 - 9.79, сравнение с 9.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ?

Самая низкая цена Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ (ETW) за год составила 8.46. Сравнение с текущими 9.78 и 8.46 - 9.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ETW?

В прошлом Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.71 и 10.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.70 9.79
Годовой диапазон
8.46 9.79
Предыдущее закрытие
9.71
Open
9.72
Bid
9.78
Ask
10.08
Low
9.70
High
9.79
Объем
537
Дневное изменение
0.72%
Месячное изменение
2.62%
6-месячное изменение
4.38%
Годовое изменение
10.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%