- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ETW: Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ
Курс ETW за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.70, а максимальная — 9.79.
Следите за динамикой Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ETW
- ETW: Decent For Income, But Likely To Underperform Over The Long Term (NYSE:ETW)
- Model Portfolio For Income, June 2026
- ETW: Discounted Opportunity With Monthly Pay (NYSE:ETW)
- ETW: Supports High Dividend Yield But NAV Erosion Likely To Continue (NYSE:ETW)
- 5 Closed-End Fund Buys In The Month Of January 2026
- ETW: Solid Performance As Discount Remains Attractive (NYSE:ETW)
- Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write stock hits 52-week high at $9.35
- ETB: A Consistent Buy-Write Options Fund, With 8.5% Yield And 7% Discount (NYSE:ETB)
- 4 Closed-End Fund Buys (And 1 Sell) In The Month Of September 2025
- Model Portfolio For Income, October 2025
- 2 Call Writing Funds Providing Monthly Distributions For Passive Income
- ETW: Attractive Valuation But Disappointing NAV Health (NYSE:ETW)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ETW сегодня?
Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ (ETW) сегодня оценивается на уровне 9.78. Инструмент торгуется в пределах 9.70 - 9.79, вчерашнее закрытие составило 9.71, а торговый объем достиг 537. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ?
Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ в настоящее время оценивается в 9.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.01% и USD. Отслеживайте движения ETW на графике в реальном времени.
Как купить акции ETW?
Вы можете купить акции Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ (ETW) по текущей цене 9.78. Ордера обычно размещаются около 9.78 или 10.08, тогда как 537 и 0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ETW?
Инвестирование в Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ предполагает учет годового диапазона 8.46 - 9.79 и текущей цены 9.78. Многие сравнивают 2.62% и 4.38% перед размещением ордеров на 9.78 или 10.08. Изучайте ежедневные изменения цены ETW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ?
Самая высокая цена Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ (ETW) за последний год составила 9.79. Акции заметно колебались в пределах 8.46 - 9.79, сравнение с 9.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ?
Самая низкая цена Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ (ETW) за год составила 8.46. Сравнение с текущими 9.78 и 8.46 - 9.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ETW?
В прошлом Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.71 и 10.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.71
- Open
- 9.72
- Bid
- 9.78
- Ask
- 10.08
- Low
- 9.70
- High
- 9.79
- Объем
- 537
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- 2.62%
- 6-месячное изменение
- 4.38%
- Годовое изменение
- 10.01%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%