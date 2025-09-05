ETW: Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ
今日ETW汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点9.77和高点9.82进行交易。
关注Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- H4
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- MN
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常见问题解答
ETW股票今天的价格是多少？
Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ股票今天的定价为9.81。它在9.77 - 9.82范围内交易，昨天的收盘价为9.78，交易量达到399。ETW的实时价格图表显示了这些更新。
Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ股票是否支付股息？
Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ目前的价值为9.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.35%和USD。实时查看图表以跟踪ETW走势。
如何购买ETW股票？
您可以以9.81的当前价格购买Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ股票。订单通常设置在9.81或10.11附近，而399和0.41%显示市场活动。立即关注ETW的实时图表更新。
如何投资ETW股票？
投资Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ需要考虑年度范围8.46 - 9.82和当前价格9.81。许多人在以9.81或10.11下订单之前，会比较2.94%和。实时查看ETW价格图表，了解每日变化。
Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ的最高价格是9.82。在8.46 - 9.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ的绩效。
Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ股票的最低价格是多少？
Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ（ETW）的最低价格为8.46。将其与当前的9.81和8.46 - 9.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ETW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ETW股票是什么时候拆分的？
Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Writ历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.78和10.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.78
- 开盘价
- 9.77
- 卖价
- 9.81
- 买价
- 10.11
- 最低价
- 9.77
- 最高价
- 9.82
- 交易量
- 399
- 日变化
- 0.31%
- 月变化
- 2.94%
- 6个月变化
- 4.70%
- 年变化
- 10.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%