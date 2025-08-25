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ETV: Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor

15.14 USD 0.05 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ETV за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.06, а максимальная — 15.25.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ETV сегодня?

Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor (ETV) сегодня оценивается на уровне 15.14. Инструмент торгуется в пределах 15.06 - 15.25, вчерашнее закрытие составило 15.09, а торговый объем достиг 253. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor?

Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor в настоящее время оценивается в 15.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.08% и USD. Отслеживайте движения ETV на графике в реальном времени.

Как купить акции ETV?

Вы можете купить акции Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor (ETV) по текущей цене 15.14. Ордера обычно размещаются около 15.14 или 15.44, тогда как 253 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ETV?

Инвестирование в Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor предполагает учет годового диапазона 13.13 - 15.31 и текущей цены 15.14. Многие сравнивают 3.42% и 3.70% перед размещением ордеров на 15.14 или 15.44. Изучайте ежедневные изменения цены ETV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor?

Самая высокая цена Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor (ETV) за последний год составила 15.31. Акции заметно колебались в пределах 13.13 - 15.31, сравнение с 15.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor?

Самая низкая цена Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor (ETV) за год составила 13.13. Сравнение с текущими 15.14 и 13.13 - 15.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ETV?

В прошлом Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.09 и 9.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.06 15.25
Годовой диапазон
13.13 15.31
Предыдущее закрытие
15.09
Open
15.13
Bid
15.14
Ask
15.44
Low
15.06
High
15.25
Объем
253
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
3.42%
6-месячное изменение
3.70%
Годовое изменение
9.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%