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ETV: Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor
Курс ETV за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.06, а максимальная — 15.25.
Следите за динамикой Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ETV сегодня?
Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor (ETV) сегодня оценивается на уровне 15.14. Инструмент торгуется в пределах 15.06 - 15.25, вчерашнее закрытие составило 15.09, а торговый объем достиг 253. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor?
Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor в настоящее время оценивается в 15.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.08% и USD. Отслеживайте движения ETV на графике в реальном времени.
Как купить акции ETV?
Вы можете купить акции Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor (ETV) по текущей цене 15.14. Ордера обычно размещаются около 15.14 или 15.44, тогда как 253 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ETV?
Инвестирование в Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor предполагает учет годового диапазона 13.13 - 15.31 и текущей цены 15.14. Многие сравнивают 3.42% и 3.70% перед размещением ордеров на 15.14 или 15.44. Изучайте ежедневные изменения цены ETV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor?
Самая высокая цена Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor (ETV) за последний год составила 15.31. Акции заметно колебались в пределах 13.13 - 15.31, сравнение с 15.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor?
Самая низкая цена Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor (ETV) за год составила 13.13. Сравнение с текущими 15.14 и 13.13 - 15.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ETV?
В прошлом Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.09 и 9.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.09
- Open
- 15.13
- Bid
- 15.14
- Ask
- 15.44
- Low
- 15.06
- High
- 15.25
- Объем
- 253
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 3.42%
- 6-месячное изменение
- 3.70%
- Годовое изменение
- 9.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%