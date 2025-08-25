ETV: Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor
今日ETV汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点15.15和高点15.23进行交易。
关注Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- M30
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常见问题解答
ETV股票今天的价格是多少？
Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor股票今天的定价为15.23。它在15.15 - 15.23范围内交易，昨天的收盘价为15.14，交易量达到154。ETV的实时价格图表显示了这些更新。
Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor股票是否支付股息？
Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor目前的价值为15.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.73%和USD。实时查看图表以跟踪ETV走势。
如何购买ETV股票？
您可以以15.23的当前价格购买Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor股票。订单通常设置在15.23或15.53附近，而154和0.53%显示市场活动。立即关注ETV的实时图表更新。
如何投资ETV股票？
投资Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor需要考虑年度范围13.13 - 15.31和当前价格15.23。许多人在以15.23或15.53下订单之前，会比较4.03%和。实时查看ETV价格图表，了解每日变化。
Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor的最高价格是15.31。在13.13 - 15.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor的绩效。
Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor股票的最低价格是多少？
Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor（ETV）的最低价格为13.13。将其与当前的15.23和13.13 - 15.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ETV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ETV股票是什么时候拆分的？
Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.14和9.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.14
- 开盘价
- 15.15
- 卖价
- 15.23
- 买价
- 15.53
- 最低价
- 15.15
- 最高价
- 15.23
- 交易量
- 154
- 日变化
- 0.59%
- 月变化
- 4.03%
- 6个月变化
- 4.32%
- 年变化
- 9.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%