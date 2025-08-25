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ETV: Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor

15.23 USD 0.09 (0.59%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ETV汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点15.15和高点15.23进行交易。

关注Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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ETV新闻

常见问题解答

ETV股票今天的价格是多少？

Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor股票今天的定价为15.23。它在15.15 - 15.23范围内交易，昨天的收盘价为15.14，交易量达到154。ETV的实时价格图表显示了这些更新。

Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor股票是否支付股息？

Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor目前的价值为15.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.73%和USD。实时查看图表以跟踪ETV走势。

如何购买ETV股票？

您可以以15.23的当前价格购买Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor股票。订单通常设置在15.23或15.53附近，而154和0.53%显示市场活动。立即关注ETV的实时图表更新。

如何投资ETV股票？

投资Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor需要考虑年度范围13.13 - 15.31和当前价格15.23。许多人在以15.23或15.53下订单之前，会比较4.03%和。实时查看ETV价格图表，了解每日变化。

Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor的最高价格是15.31。在13.13 - 15.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor的绩效。

Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor股票的最低价格是多少？

Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor（ETV）的最低价格为13.13。将其与当前的15.23和13.13 - 15.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ETV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ETV股票是什么时候拆分的？

Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Oppor历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.14和9.73%中可见。

日范围
15.15 15.23
年范围
13.13 15.31
前一天收盘价
15.14
开盘价
15.15
卖价
15.23
买价
15.53
最低价
15.15
最高价
15.23
交易量
154
日变化
0.59%
月变化
4.03%
6个月变化
4.32%
年变化
9.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%