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ETU: T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF

4.13 USD 0.20 (4.62%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ETU за сегодня изменился на -4.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.10, а максимальная — 4.25.

Следите за динамикой T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ETU сегодня?

T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) сегодня оценивается на уровне 4.13. Инструмент торгуется в пределах 4.10 - 4.25, вчерашнее закрытие составило 4.33, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF?

T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 4.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.95% и USD. Отслеживайте движения ETU на графике в реальном времени.

Как купить акции ETU?

Вы можете купить акции T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) по текущей цене 4.13. Ордера обычно размещаются около 4.13 или 4.43, тогда как 43 и -2.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ETU?

Инвестирование в T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 2.86 - 8.07 и текущей цены 4.13. Многие сравнивают 3.77% и -22.08% перед размещением ордеров на 4.13 или 4.43. Изучайте ежедневные изменения цены ETU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF?

Самая высокая цена T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) за последний год составила 8.07. Акции заметно колебались в пределах 2.86 - 8.07, сравнение с 4.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF?

Самая низкая цена T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) за год составила 2.86. Сравнение с текущими 4.13 и 2.86 - 8.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ETU?

В прошлом T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.33 и -22.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.10 4.25
Годовой диапазон
2.86 8.07
Предыдущее закрытие
4.33
Open
4.25
Bid
4.13
Ask
4.43
Low
4.10
High
4.25
Объем
43
Дневное изменение
-4.62%
Месячное изменение
3.77%
6-месячное изменение
-22.08%
Годовое изменение
-22.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%