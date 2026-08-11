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ETU: T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF
Курс ETU за сегодня изменился на -4.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.10, а максимальная — 4.25.
Следите за динамикой T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ETU сегодня?
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) сегодня оценивается на уровне 4.13. Инструмент торгуется в пределах 4.10 - 4.25, вчерашнее закрытие составило 4.33, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF?
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 4.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.95% и USD. Отслеживайте движения ETU на графике в реальном времени.
Как купить акции ETU?
Вы можете купить акции T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) по текущей цене 4.13. Ордера обычно размещаются около 4.13 или 4.43, тогда как 43 и -2.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ETU?
Инвестирование в T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 2.86 - 8.07 и текущей цены 4.13. Многие сравнивают 3.77% и -22.08% перед размещением ордеров на 4.13 или 4.43. Изучайте ежедневные изменения цены ETU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF?
Самая высокая цена T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) за последний год составила 8.07. Акции заметно колебались в пределах 2.86 - 8.07, сравнение с 4.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF?
Самая низкая цена T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) за год составила 2.86. Сравнение с текущими 4.13 и 2.86 - 8.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ETU?
В прошлом T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.33 и -22.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.33
- Open
- 4.25
- Bid
- 4.13
- Ask
- 4.43
- Low
- 4.10
- High
- 4.25
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- -4.62%
- Месячное изменение
- 3.77%
- 6-месячное изменение
- -22.08%
- Годовое изменение
- -22.95%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%