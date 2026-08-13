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ETU: T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF

4.16 USD 0.03 (0.73%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ETU汇率已更改0.73%。当日，交易品种以低点4.04和高点4.19进行交易。

关注T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ETU股票今天的价格是多少？

T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF股票今天的定价为4.16。它在4.04 - 4.19范围内交易，昨天的收盘价为4.13，交易量达到27。ETU的实时价格图表显示了这些更新。

T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF股票是否支付股息？

T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF目前的价值为4.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.39%和USD。实时查看图表以跟踪ETU走势。

如何购买ETU股票？

您可以以4.16的当前价格购买T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF股票。订单通常设置在4.16或4.46附近，而27和-0.24%显示市场活动。立即关注ETU的实时图表更新。

如何投资ETU股票？

投资T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF需要考虑年度范围2.86 - 8.07和当前价格4.16。许多人在以4.16或4.46下订单之前，会比较4.52%和。实时查看ETU价格图表，了解每日变化。

T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF的最高价格是8.07。在2.86 - 8.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF的绩效。

T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF股票的最低价格是多少？

T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF（ETU）的最低价格为2.86。将其与当前的4.16和2.86 - 8.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ETU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ETU股票是什么时候拆分的？

T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.13和-22.39%中可见。

日范围
4.04 4.19
年范围
2.86 8.07
前一天收盘价
4.13
开盘价
4.17
卖价
4.16
买价
4.46
最低价
4.04
最高价
4.19
交易量
27
日变化
0.73%
月变化
4.52%
6个月变化
-21.51%
年变化
-22.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%