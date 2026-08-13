ETU: T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF
今日ETU汇率已更改0.73%。当日，交易品种以低点4.04和高点4.19进行交易。
关注T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ETU股票今天的价格是多少？
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF股票今天的定价为4.16。它在4.04 - 4.19范围内交易，昨天的收盘价为4.13，交易量达到27。ETU的实时价格图表显示了这些更新。
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF股票是否支付股息？
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF目前的价值为4.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.39%和USD。实时查看图表以跟踪ETU走势。
如何购买ETU股票？
您可以以4.16的当前价格购买T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF股票。订单通常设置在4.16或4.46附近，而27和-0.24%显示市场活动。立即关注ETU的实时图表更新。
如何投资ETU股票？
投资T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF需要考虑年度范围2.86 - 8.07和当前价格4.16。许多人在以4.16或4.46下订单之前，会比较4.52%和。实时查看ETU价格图表，了解每日变化。
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF的最高价格是8.07。在2.86 - 8.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF的绩效。
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF股票的最低价格是多少？
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF（ETU）的最低价格为2.86。将其与当前的4.16和2.86 - 8.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ETU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ETU股票是什么时候拆分的？
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.13和-22.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.13
- 开盘价
- 4.17
- 卖价
- 4.16
- 买价
- 4.46
- 最低价
- 4.04
- 最高价
- 4.19
- 交易量
- 27
- 日变化
- 0.73%
- 月变化
- 4.52%
- 6个月变化
- -21.51%
- 年变化
- -22.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%