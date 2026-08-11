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ETTY: Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF
Курс ETTY за сегодня изменился на -2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.30, а максимальная — 8.48.
Следите за динамикой Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ETTY сегодня?
Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF (ETTY) сегодня оценивается на уровне 8.30. Инструмент торгуется в пределах 8.30 - 8.48, вчерашнее закрытие составило 8.49, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETTY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF?
Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF в настоящее время оценивается в 8.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -65.43% и USD. Отслеживайте движения ETTY на графике в реальном времени.
Как купить акции ETTY?
Вы можете купить акции Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF (ETTY) по текущей цене 8.30. Ордера обычно размещаются около 8.30 или 8.60, тогда как 37 и -1.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETTY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ETTY?
Инвестирование в Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF предполагает учет годового диапазона 7.16 - 24.40 и текущей цены 8.30. Многие сравнивают 2.72% и -21.70% перед размещением ордеров на 8.30 или 8.60. Изучайте ежедневные изменения цены ETTY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF?
Самая высокая цена Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF (ETTY) за последний год составила 24.40. Акции заметно колебались в пределах 7.16 - 24.40, сравнение с 8.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF?
Самая низкая цена Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF (ETTY) за год составила 7.16. Сравнение с текущими 8.30 и 7.16 - 24.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETTY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ETTY?
В прошлом Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.49 и -65.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.49
- Open
- 8.45
- Bid
- 8.30
- Ask
- 8.60
- Low
- 8.30
- High
- 8.48
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- -2.24%
- Месячное изменение
- 2.72%
- 6-месячное изменение
- -21.70%
- Годовое изменение
- -65.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%