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ETTY: Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF

8.30 USD 0.19 (2.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ETTY за сегодня изменился на -2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.30, а максимальная — 8.48.

Следите за динамикой Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ETTY сегодня?

Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF (ETTY) сегодня оценивается на уровне 8.30. Инструмент торгуется в пределах 8.30 - 8.48, вчерашнее закрытие составило 8.49, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETTY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF?

Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF в настоящее время оценивается в 8.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -65.43% и USD. Отслеживайте движения ETTY на графике в реальном времени.

Как купить акции ETTY?

Вы можете купить акции Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF (ETTY) по текущей цене 8.30. Ордера обычно размещаются около 8.30 или 8.60, тогда как 37 и -1.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETTY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ETTY?

Инвестирование в Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF предполагает учет годового диапазона 7.16 - 24.40 и текущей цены 8.30. Многие сравнивают 2.72% и -21.70% перед размещением ордеров на 8.30 или 8.60. Изучайте ежедневные изменения цены ETTY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF?

Самая высокая цена Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF (ETTY) за последний год составила 24.40. Акции заметно колебались в пределах 7.16 - 24.40, сравнение с 8.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF?

Самая низкая цена Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF (ETTY) за год составила 7.16. Сравнение с текущими 8.30 и 7.16 - 24.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETTY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ETTY?

В прошлом Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.49 и -65.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.30 8.48
Годовой диапазон
7.16 24.40
Предыдущее закрытие
8.49
Open
8.45
Bid
8.30
Ask
8.60
Low
8.30
High
8.48
Объем
37
Дневное изменение
-2.24%
Месячное изменение
2.72%
6-месячное изменение
-21.70%
Годовое изменение
-65.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%