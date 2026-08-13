报价部分
货币 / ETTY
回到股票

ETTY: Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF

8.30 USD 0.19 (2.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ETTY汇率已更改-2.24%。当日，交易品种以低点8.30和高点8.48进行交易。

关注Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ETTY股票今天的价格是多少？

Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF股票今天的定价为8.30。它在8.30 - 8.48范围内交易，昨天的收盘价为8.49，交易量达到37。ETTY的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF股票是否支付股息？

Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF目前的价值为8.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-65.43%和USD。实时查看图表以跟踪ETTY走势。

如何购买ETTY股票？

您可以以8.30的当前价格购买Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF股票。订单通常设置在8.30或8.60附近，而37和-1.78%显示市场活动。立即关注ETTY的实时图表更新。

如何投资ETTY股票？

投资Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF需要考虑年度范围7.16 - 24.40和当前价格8.30。许多人在以8.30或8.60下订单之前，会比较2.72%和。实时查看ETTY价格图表，了解每日变化。

Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF的最高价格是24.40。在7.16 - 24.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF的绩效。

Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF股票的最低价格是多少？

Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF（ETTY）的最低价格为7.16。将其与当前的8.30和7.16 - 24.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ETTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ETTY股票是什么时候拆分的？

Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.49和-65.43%中可见。

日范围
8.30 8.48
年范围
7.16 24.40
前一天收盘价
8.49
开盘价
8.45
卖价
8.30
买价
8.60
最低价
8.30
最高价
8.48
交易量
37
日变化
-2.24%
月变化
2.72%
6个月变化
-21.70%
年变化
-65.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%