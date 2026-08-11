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ETEC: iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF
Курс ETEC за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.58, а максимальная — 27.58.
Следите за динамикой iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ETEC сегодня?
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) сегодня оценивается на уровне 27.58. Инструмент торгуется в пределах 27.58 - 27.58, вчерашнее закрытие составило 27.67, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETEC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF?
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF в настоящее время оценивается в 27.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.42% и USD. Отслеживайте движения ETEC на графике в реальном времени.
Как купить акции ETEC?
Вы можете купить акции iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) по текущей цене 27.58. Ордера обычно размещаются около 27.58 или 27.88, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETEC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ETEC?
Инвестирование в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF предполагает учет годового диапазона 23.06 - 31.73 и текущей цены 27.58. Многие сравнивают 4.59% и 0.99% перед размещением ордеров на 27.58 или 27.88. Изучайте ежедневные изменения цены ETEC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF?
Самая высокая цена iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) за последний год составила 31.73. Акции заметно колебались в пределах 23.06 - 31.73, сравнение с 27.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF?
Самая низкая цена iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) за год составила 23.06. Сравнение с текущими 27.58 и 23.06 - 31.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETEC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ETEC?
В прошлом iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.67 и 18.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.67
- Open
- 27.58
- Bid
- 27.58
- Ask
- 27.88
- Low
- 27.58
- High
- 27.58
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 4.59%
- 6-месячное изменение
- 0.99%
- Годовое изменение
- 18.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%