КотировкиРазделы
Валюты / ETEC
Назад в Рынок акций США

ETEC: iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

27.58 USD 0.09 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ETEC за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.58, а максимальная — 27.58.

Следите за динамикой iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ETEC сегодня?

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) сегодня оценивается на уровне 27.58. Инструмент торгуется в пределах 27.58 - 27.58, вчерашнее закрытие составило 27.67, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETEC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF?

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF в настоящее время оценивается в 27.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.42% и USD. Отслеживайте движения ETEC на графике в реальном времени.

Как купить акции ETEC?

Вы можете купить акции iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) по текущей цене 27.58. Ордера обычно размещаются около 27.58 или 27.88, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETEC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ETEC?

Инвестирование в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF предполагает учет годового диапазона 23.06 - 31.73 и текущей цены 27.58. Многие сравнивают 4.59% и 0.99% перед размещением ордеров на 27.58 или 27.88. Изучайте ежедневные изменения цены ETEC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF?

Самая высокая цена iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) за последний год составила 31.73. Акции заметно колебались в пределах 23.06 - 31.73, сравнение с 27.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF?

Самая низкая цена iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) за год составила 23.06. Сравнение с текущими 27.58 и 23.06 - 31.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETEC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ETEC?

В прошлом iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.67 и 18.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.58 27.58
Годовой диапазон
23.06 31.73
Предыдущее закрытие
27.67
Open
27.58
Bid
27.58
Ask
27.88
Low
27.58
High
27.58
Объем
1
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
4.59%
6-месячное изменение
0.99%
Годовое изменение
18.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%