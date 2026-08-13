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ETEC: iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

27.66 USD 0.08 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ETEC汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点27.66和高点27.66进行交易。

关注iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ETEC股票今天的价格是多少？

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF股票今天的定价为27.66。它在27.66 - 27.66范围内交易，昨天的收盘价为27.58，交易量达到1。ETEC的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF股票是否支付股息？

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF目前的价值为27.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.76%和USD。实时查看图表以跟踪ETEC走势。

如何购买ETEC股票？

您可以以27.66的当前价格购买iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF股票。订单通常设置在27.66或27.96附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ETEC的实时图表更新。

如何投资ETEC股票？

投资iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF需要考虑年度范围23.06 - 31.73和当前价格27.66。许多人在以27.66或27.96下订单之前，会比较4.89%和。实时查看ETEC价格图表，了解每日变化。

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF的最高价格是31.73。在23.06 - 31.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF的绩效。

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF股票的最低价格是多少？

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF（ETEC）的最低价格为23.06。将其与当前的27.66和23.06 - 31.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ETEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ETEC股票是什么时候拆分的？

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.58和18.76%中可见。

日范围
27.66 27.66
年范围
23.06 31.73
前一天收盘价
27.58
开盘价
27.66
卖价
27.66
买价
27.96
最低价
27.66
最高价
27.66
交易量
1
日变化
0.29%
月变化
4.89%
6个月变化
1.28%
年变化
18.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%