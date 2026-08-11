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ETCO: Grayscale Ethereum Covered Call ETF
Курс ETCO за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.37, а максимальная — 8.41.
Следите за динамикой Grayscale Ethereum Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ETCO сегодня?
Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) сегодня оценивается на уровне 8.37. Инструмент торгуется в пределах 8.37 - 8.41, вчерашнее закрытие составило 8.47, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETCO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale Ethereum Covered Call ETF?
Grayscale Ethereum Covered Call ETF в настоящее время оценивается в 8.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -77.38% и USD. Отслеживайте движения ETCO на графике в реальном времени.
Как купить акции ETCO?
Вы можете купить акции Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) по текущей цене 8.37. Ордера обычно размещаются около 8.37 или 8.67, тогда как 4 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETCO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ETCO?
Инвестирование в Grayscale Ethereum Covered Call ETF предполагает учет годового диапазона 7.79 - 39.77 и текущей цены 8.37. Многие сравнивают 2.32% и -28.52% перед размещением ордеров на 8.37 или 8.67. Изучайте ежедневные изменения цены ETCO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Grayscale Ethereum Covered Call ETF?
Самая высокая цена Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) за последний год составила 39.77. Акции заметно колебались в пределах 7.79 - 39.77, сравнение с 8.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale Ethereum Covered Call ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Grayscale Ethereum Covered Call ETF?
Самая низкая цена Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) за год составила 7.79. Сравнение с текущими 8.37 и 7.79 - 39.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETCO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ETCO?
В прошлом Grayscale Ethereum Covered Call ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.47 и -77.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.47
- Open
- 8.41
- Bid
- 8.37
- Ask
- 8.67
- Low
- 8.37
- High
- 8.41
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -1.18%
- Месячное изменение
- 2.32%
- 6-месячное изменение
- -28.52%
- Годовое изменение
- -77.38%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%