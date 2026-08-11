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ETCO: Grayscale Ethereum Covered Call ETF

8.37 USD 0.10 (1.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ETCO за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.37, а максимальная — 8.41.

Следите за динамикой Grayscale Ethereum Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ETCO сегодня?

Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) сегодня оценивается на уровне 8.37. Инструмент торгуется в пределах 8.37 - 8.41, вчерашнее закрытие составило 8.47, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETCO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale Ethereum Covered Call ETF?

Grayscale Ethereum Covered Call ETF в настоящее время оценивается в 8.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -77.38% и USD. Отслеживайте движения ETCO на графике в реальном времени.

Как купить акции ETCO?

Вы можете купить акции Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) по текущей цене 8.37. Ордера обычно размещаются около 8.37 или 8.67, тогда как 4 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETCO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ETCO?

Инвестирование в Grayscale Ethereum Covered Call ETF предполагает учет годового диапазона 7.79 - 39.77 и текущей цены 8.37. Многие сравнивают 2.32% и -28.52% перед размещением ордеров на 8.37 или 8.67. Изучайте ежедневные изменения цены ETCO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Grayscale Ethereum Covered Call ETF?

Самая высокая цена Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) за последний год составила 39.77. Акции заметно колебались в пределах 7.79 - 39.77, сравнение с 8.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale Ethereum Covered Call ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Grayscale Ethereum Covered Call ETF?

Самая низкая цена Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) за год составила 7.79. Сравнение с текущими 8.37 и 7.79 - 39.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETCO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ETCO?

В прошлом Grayscale Ethereum Covered Call ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.47 и -77.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.37 8.41
Годовой диапазон
7.79 39.77
Предыдущее закрытие
8.47
Open
8.41
Bid
8.37
Ask
8.67
Low
8.37
High
8.41
Объем
4
Дневное изменение
-1.18%
Месячное изменение
2.32%
6-месячное изменение
-28.52%
Годовое изменение
-77.38%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%