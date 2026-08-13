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ETCO: Grayscale Ethereum Covered Call ETF

8.35 USD 0.02 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ETCO汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点8.35和高点8.35进行交易。

关注Grayscale Ethereum Covered Call ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ETCO股票今天的价格是多少？

Grayscale Ethereum Covered Call ETF股票今天的定价为8.35。它在8.35 - 8.35范围内交易，昨天的收盘价为8.37，交易量达到1。ETCO的实时价格图表显示了这些更新。

Grayscale Ethereum Covered Call ETF股票是否支付股息？

Grayscale Ethereum Covered Call ETF目前的价值为8.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-77.44%和USD。实时查看图表以跟踪ETCO走势。

如何购买ETCO股票？

您可以以8.35的当前价格购买Grayscale Ethereum Covered Call ETF股票。订单通常设置在8.35或8.65附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ETCO的实时图表更新。

如何投资ETCO股票？

投资Grayscale Ethereum Covered Call ETF需要考虑年度范围7.79 - 39.77和当前价格8.35。许多人在以8.35或8.65下订单之前，会比较2.08%和。实时查看ETCO价格图表，了解每日变化。

Grayscale Ethereum Covered Call ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Grayscale Ethereum Covered Call ETF的最高价格是39.77。在7.79 - 39.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grayscale Ethereum Covered Call ETF的绩效。

Grayscale Ethereum Covered Call ETF股票的最低价格是多少？

Grayscale Ethereum Covered Call ETF（ETCO）的最低价格为7.79。将其与当前的8.35和7.79 - 39.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ETCO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ETCO股票是什么时候拆分的？

Grayscale Ethereum Covered Call ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.37和-77.44%中可见。

日范围
8.35 8.35
年范围
7.79 39.77
前一天收盘价
8.37
开盘价
8.35
卖价
8.35
买价
8.65
最低价
8.35
最高价
8.35
交易量
1
日变化
-0.24%
月变化
2.08%
6个月变化
-28.69%
年变化
-77.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%