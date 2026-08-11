- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ESLV: Eventide Large Cap Value ETF
Курс ESLV за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.22, а максимальная — 29.22.
Следите за динамикой Eventide Large Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ESLV сегодня?
Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) сегодня оценивается на уровне 29.22. Инструмент торгуется в пределах 29.22 - 29.22, вчерашнее закрытие составило 29.16, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ESLV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eventide Large Cap Value ETF?
Eventide Large Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 29.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.83% и USD. Отслеживайте движения ESLV на графике в реальном времени.
Как купить акции ESLV?
Вы можете купить акции Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) по текущей цене 29.22. Ордера обычно размещаются около 29.22 или 29.52, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ESLV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ESLV?
Инвестирование в Eventide Large Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 24.36 - 29.22 и текущей цены 29.22. Многие сравнивают 1.85% и 6.58% перед размещением ордеров на 29.22 или 29.52. Изучайте ежедневные изменения цены ESLV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eventide Large Cap Value ETF?
Самая высокая цена Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) за последний год составила 29.22. Акции заметно колебались в пределах 24.36 - 29.22, сравнение с 29.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eventide Large Cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eventide Large Cap Value ETF?
Самая низкая цена Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) за год составила 24.36. Сравнение с текущими 29.22 и 24.36 - 29.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ESLV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ESLV?
В прошлом Eventide Large Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.16 и 16.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.16
- Open
- 29.22
- Bid
- 29.22
- Ask
- 29.52
- Low
- 29.22
- High
- 29.22
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 1.85%
- 6-месячное изменение
- 6.58%
- Годовое изменение
- 16.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%