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ESLV: Eventide Large Cap Value ETF

29.22 USD 0.06 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ESLV за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.22, а максимальная — 29.22.

Следите за динамикой Eventide Large Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ESLV сегодня?

Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) сегодня оценивается на уровне 29.22. Инструмент торгуется в пределах 29.22 - 29.22, вчерашнее закрытие составило 29.16, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ESLV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eventide Large Cap Value ETF?

Eventide Large Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 29.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.83% и USD. Отслеживайте движения ESLV на графике в реальном времени.

Как купить акции ESLV?

Вы можете купить акции Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) по текущей цене 29.22. Ордера обычно размещаются около 29.22 или 29.52, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ESLV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ESLV?

Инвестирование в Eventide Large Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 24.36 - 29.22 и текущей цены 29.22. Многие сравнивают 1.85% и 6.58% перед размещением ордеров на 29.22 или 29.52. Изучайте ежедневные изменения цены ESLV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eventide Large Cap Value ETF?

Самая высокая цена Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) за последний год составила 29.22. Акции заметно колебались в пределах 24.36 - 29.22, сравнение с 29.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eventide Large Cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eventide Large Cap Value ETF?

Самая низкая цена Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) за год составила 24.36. Сравнение с текущими 29.22 и 24.36 - 29.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ESLV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ESLV?

В прошлом Eventide Large Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.16 и 16.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.22 29.22
Годовой диапазон
24.36 29.22
Предыдущее закрытие
29.16
Open
29.22
Bid
29.22
Ask
29.52
Low
29.22
High
29.22
Объем
1
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
1.85%
6-месячное изменение
6.58%
Годовое изменение
16.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%