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ESLV: Eventide Large Cap Value ETF

29.36 USD 0.14 (0.48%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ESLV汇率已更改0.48%。当日，交易品种以低点29.36和高点29.36进行交易。

关注Eventide Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ESLV股票今天的价格是多少？

Eventide Large Cap Value ETF股票今天的定价为29.36。它在29.36 - 29.36范围内交易，昨天的收盘价为29.22，交易量达到1。ESLV的实时价格图表显示了这些更新。

Eventide Large Cap Value ETF股票是否支付股息？

Eventide Large Cap Value ETF目前的价值为29.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.39%和USD。实时查看图表以跟踪ESLV走势。

如何购买ESLV股票？

您可以以29.36的当前价格购买Eventide Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在29.36或29.66附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ESLV的实时图表更新。

如何投资ESLV股票？

投资Eventide Large Cap Value ETF需要考虑年度范围24.36 - 29.36和当前价格29.36。许多人在以29.36或29.66下订单之前，会比较2.34%和。实时查看ESLV价格图表，了解每日变化。

Eventide Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eventide Large Cap Value ETF的最高价格是29.36。在24.36 - 29.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eventide Large Cap Value ETF的绩效。

Eventide Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

Eventide Large Cap Value ETF（ESLV）的最低价格为24.36。将其与当前的29.36和24.36 - 29.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ESLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ESLV股票是什么时候拆分的？

Eventide Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.22和17.39%中可见。

日范围
29.36 29.36
年范围
24.36 29.36
前一天收盘价
29.22
开盘价
29.36
卖价
29.36
买价
29.66
最低价
29.36
最高价
29.36
交易量
1
日变化
0.48%
月变化
2.34%
6个月变化
7.09%
年变化
17.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%