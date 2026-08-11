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ESLG: Eventide Large Cap Growth ETF
Курс ESLG за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.06, а максимальная — 29.08.
Следите за динамикой Eventide Large Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ESLG сегодня?
Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) сегодня оценивается на уровне 29.08. Инструмент торгуется в пределах 29.06 - 29.08, вчерашнее закрытие составило 28.97, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ESLG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eventide Large Cap Growth ETF?
Eventide Large Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 29.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.32% и USD. Отслеживайте движения ESLG на графике в реальном времени.
Как купить акции ESLG?
Вы можете купить акции Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) по текущей цене 29.08. Ордера обычно размещаются около 29.08 или 29.38, тогда как 4 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ESLG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ESLG?
Инвестирование в Eventide Large Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 22.65 - 29.20 и текущей цены 29.08. Многие сравнивают 3.27% и 18.31% перед размещением ордеров на 29.08 или 29.38. Изучайте ежедневные изменения цены ESLG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eventide Large Cap Growth ETF?
Самая высокая цена Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) за последний год составила 29.20. Акции заметно колебались в пределах 22.65 - 29.20, сравнение с 28.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eventide Large Cap Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eventide Large Cap Growth ETF?
Самая низкая цена Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) за год составила 22.65. Сравнение с текущими 29.08 и 22.65 - 29.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ESLG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ESLG?
В прошлом Eventide Large Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.97 и 16.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.97
- Open
- 29.07
- Bid
- 29.08
- Ask
- 29.38
- Low
- 29.06
- High
- 29.08
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- 3.27%
- 6-месячное изменение
- 18.31%
- Годовое изменение
- 16.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%