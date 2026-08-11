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ESLG: Eventide Large Cap Growth ETF

29.08 USD 0.11 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ESLG за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.06, а максимальная — 29.08.

Следите за динамикой Eventide Large Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ESLG сегодня?

Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) сегодня оценивается на уровне 29.08. Инструмент торгуется в пределах 29.06 - 29.08, вчерашнее закрытие составило 28.97, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ESLG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eventide Large Cap Growth ETF?

Eventide Large Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 29.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.32% и USD. Отслеживайте движения ESLG на графике в реальном времени.

Как купить акции ESLG?

Вы можете купить акции Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) по текущей цене 29.08. Ордера обычно размещаются около 29.08 или 29.38, тогда как 4 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ESLG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ESLG?

Инвестирование в Eventide Large Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 22.65 - 29.20 и текущей цены 29.08. Многие сравнивают 3.27% и 18.31% перед размещением ордеров на 29.08 или 29.38. Изучайте ежедневные изменения цены ESLG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eventide Large Cap Growth ETF?

Самая высокая цена Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) за последний год составила 29.20. Акции заметно колебались в пределах 22.65 - 29.20, сравнение с 28.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eventide Large Cap Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eventide Large Cap Growth ETF?

Самая низкая цена Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) за год составила 22.65. Сравнение с текущими 29.08 и 22.65 - 29.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ESLG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ESLG?

В прошлом Eventide Large Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.97 и 16.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.06 29.08
Годовой диапазон
22.65 29.20
Предыдущее закрытие
28.97
Open
29.07
Bid
29.08
Ask
29.38
Low
29.06
High
29.08
Объем
4
Дневное изменение
0.38%
Месячное изменение
3.27%
6-месячное изменение
18.31%
Годовое изменение
16.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%