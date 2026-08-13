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ESLG: Eventide Large Cap Growth ETF

28.99 USD 0.09 (0.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ESLG汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点28.99和高点29.15进行交易。

关注Eventide Large Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ESLG股票今天的价格是多少？

Eventide Large Cap Growth ETF股票今天的定价为28.99。它在28.99 - 29.15范围内交易，昨天的收盘价为29.08，交易量达到9。ESLG的实时价格图表显示了这些更新。

Eventide Large Cap Growth ETF股票是否支付股息？

Eventide Large Cap Growth ETF目前的价值为28.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.96%和USD。实时查看图表以跟踪ESLG走势。

如何购买ESLG股票？

您可以以28.99的当前价格购买Eventide Large Cap Growth ETF股票。订单通常设置在28.99或29.29附近，而9和-0.51%显示市场活动。立即关注ESLG的实时图表更新。

如何投资ESLG股票？

投资Eventide Large Cap Growth ETF需要考虑年度范围22.65 - 29.20和当前价格28.99。许多人在以28.99或29.29下订单之前，会比较2.95%和。实时查看ESLG价格图表，了解每日变化。

Eventide Large Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eventide Large Cap Growth ETF的最高价格是29.20。在22.65 - 29.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eventide Large Cap Growth ETF的绩效。

Eventide Large Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？

Eventide Large Cap Growth ETF（ESLG）的最低价格为22.65。将其与当前的28.99和22.65 - 29.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ESLG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ESLG股票是什么时候拆分的？

Eventide Large Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.08和15.96%中可见。

日范围
28.99 29.15
年范围
22.65 29.20
前一天收盘价
29.08
开盘价
29.14
卖价
28.99
买价
29.29
最低价
28.99
最高价
29.15
交易量
9
日变化
-0.31%
月变化
2.95%
6个月变化
17.94%
年变化
15.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%