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ESIM: Eventide International ETF

29.47 USD 0.16 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ESIM за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.45, а максимальная — 29.52.

Следите за динамикой Eventide International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ESIM сегодня?

Eventide International ETF (ESIM) сегодня оценивается на уровне 29.47. Инструмент торгуется в пределах 29.45 - 29.52, вчерашнее закрытие составило 29.63, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ESIM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eventide International ETF?

Eventide International ETF в настоящее время оценивается в 29.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.16% и USD. Отслеживайте движения ESIM на графике в реальном времени.

Как купить акции ESIM?

Вы можете купить акции Eventide International ETF (ESIM) по текущей цене 29.47. Ордера обычно размещаются около 29.47 или 29.77, тогда как 25 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ESIM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ESIM?

Инвестирование в Eventide International ETF предполагает учет годового диапазона 24.50 - 30.40 и текущей цены 29.47. Многие сравнивают 2.01% и 8.45% перед размещением ордеров на 29.47 или 29.77. Изучайте ежедневные изменения цены ESIM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eventide International ETF?

Самая высокая цена Eventide International ETF (ESIM) за последний год составила 30.40. Акции заметно колебались в пределах 24.50 - 30.40, сравнение с 29.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eventide International ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eventide International ETF?

Самая низкая цена Eventide International ETF (ESIM) за год составила 24.50. Сравнение с текущими 29.47 и 24.50 - 30.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ESIM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ESIM?

В прошлом Eventide International ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.63 и 18.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.45 29.52
Годовой диапазон
24.50 30.40
Предыдущее закрытие
29.63
Open
29.45
Bid
29.47
Ask
29.77
Low
29.45
High
29.52
Объем
25
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
2.01%
6-месячное изменение
8.45%
Годовое изменение
18.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%