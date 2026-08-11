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ESIM: Eventide International ETF
Курс ESIM за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.45, а максимальная — 29.52.
Следите за динамикой Eventide International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ESIM сегодня?
Eventide International ETF (ESIM) сегодня оценивается на уровне 29.47. Инструмент торгуется в пределах 29.45 - 29.52, вчерашнее закрытие составило 29.63, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ESIM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eventide International ETF?
Eventide International ETF в настоящее время оценивается в 29.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.16% и USD. Отслеживайте движения ESIM на графике в реальном времени.
Как купить акции ESIM?
Вы можете купить акции Eventide International ETF (ESIM) по текущей цене 29.47. Ордера обычно размещаются около 29.47 или 29.77, тогда как 25 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ESIM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ESIM?
Инвестирование в Eventide International ETF предполагает учет годового диапазона 24.50 - 30.40 и текущей цены 29.47. Многие сравнивают 2.01% и 8.45% перед размещением ордеров на 29.47 или 29.77. Изучайте ежедневные изменения цены ESIM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eventide International ETF?
Самая высокая цена Eventide International ETF (ESIM) за последний год составила 30.40. Акции заметно колебались в пределах 24.50 - 30.40, сравнение с 29.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eventide International ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eventide International ETF?
Самая низкая цена Eventide International ETF (ESIM) за год составила 24.50. Сравнение с текущими 29.47 и 24.50 - 30.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ESIM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ESIM?
В прошлом Eventide International ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.63 и 18.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.63
- Open
- 29.45
- Bid
- 29.47
- Ask
- 29.77
- Low
- 29.45
- High
- 29.52
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- 2.01%
- 6-месячное изменение
- 8.45%
- Годовое изменение
- 18.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%