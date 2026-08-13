ESIM: Eventide International ETF
今日ESIM汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点29.40和高点29.63进行交易。
关注Eventide International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ESIM股票今天的价格是多少？
Eventide International ETF股票今天的定价为29.45。它在29.40 - 29.63范围内交易，昨天的收盘价为29.47，交易量达到296。ESIM的实时价格图表显示了这些更新。
Eventide International ETF股票是否支付股息？
Eventide International ETF目前的价值为29.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.08%和USD。实时查看图表以跟踪ESIM走势。
如何购买ESIM股票？
您可以以29.45的当前价格购买Eventide International ETF股票。订单通常设置在29.45或29.75附近，而296和-0.27%显示市场活动。立即关注ESIM的实时图表更新。
如何投资ESIM股票？
投资Eventide International ETF需要考虑年度范围24.50 - 30.40和当前价格29.45。许多人在以29.45或29.75下订单之前，会比较1.94%和。实时查看ESIM价格图表，了解每日变化。
Eventide International ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Eventide International ETF的最高价格是30.40。在24.50 - 30.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eventide International ETF的绩效。
Eventide International ETF股票的最低价格是多少？
Eventide International ETF（ESIM）的最低价格为24.50。将其与当前的29.45和24.50 - 30.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ESIM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ESIM股票是什么时候拆分的？
Eventide International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.47和18.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.47
- 开盘价
- 29.53
- 卖价
- 29.45
- 买价
- 29.75
- 最低价
- 29.40
- 最高价
- 29.63
- 交易量
- 296
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 1.94%
- 6个月变化
- 8.37%
- 年变化
- 18.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%