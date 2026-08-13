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ESIM: Eventide International ETF

29.45 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ESIM汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点29.40和高点29.63进行交易。

关注Eventide International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ESIM股票今天的价格是多少？

Eventide International ETF股票今天的定价为29.45。它在29.40 - 29.63范围内交易，昨天的收盘价为29.47，交易量达到296。ESIM的实时价格图表显示了这些更新。

Eventide International ETF股票是否支付股息？

Eventide International ETF目前的价值为29.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.08%和USD。实时查看图表以跟踪ESIM走势。

如何购买ESIM股票？

您可以以29.45的当前价格购买Eventide International ETF股票。订单通常设置在29.45或29.75附近，而296和-0.27%显示市场活动。立即关注ESIM的实时图表更新。

如何投资ESIM股票？

投资Eventide International ETF需要考虑年度范围24.50 - 30.40和当前价格29.45。许多人在以29.45或29.75下订单之前，会比较1.94%和。实时查看ESIM价格图表，了解每日变化。

Eventide International ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eventide International ETF的最高价格是30.40。在24.50 - 30.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eventide International ETF的绩效。

Eventide International ETF股票的最低价格是多少？

Eventide International ETF（ESIM）的最低价格为24.50。将其与当前的29.45和24.50 - 30.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ESIM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ESIM股票是什么时候拆分的？

Eventide International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.47和18.08%中可见。

日范围
29.40 29.63
年范围
24.50 30.40
前一天收盘价
29.47
开盘价
29.53
卖价
29.45
买价
29.75
最低价
29.40
最高价
29.63
交易量
296
日变化
-0.07%
月变化
1.94%
6个月变化
8.37%
年变化
18.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%