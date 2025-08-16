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ESGV: Vanguard ESG U.S. Stock ETF

136.88 USD 0.33 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ESGV за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 136.70, а максимальная — 137.25.

Следите за динамикой Vanguard ESG U.S. Stock ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ESGV сегодня?

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) сегодня оценивается на уровне 136.88. Инструмент торгуется в пределах 136.70 - 137.25, вчерашнее закрытие составило 137.21, а торговый объем достиг 208. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ESGV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard ESG U.S. Stock ETF?

Vanguard ESG U.S. Stock ETF в настоящее время оценивается в 136.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.07% и USD. Отслеживайте движения ESGV на графике в реальном времени.

Как купить акции ESGV?

Вы можете купить акции Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) по текущей цене 136.88. Ордера обычно размещаются около 136.88 или 137.18, тогда как 208 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ESGV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ESGV?

Инвестирование в Vanguard ESG U.S. Stock ETF предполагает учет годового диапазона 108.18 - 137.60 и текущей цены 136.88. Многие сравнивают 3.16% и 16.45% перед размещением ордеров на 136.88 или 137.18. Изучайте ежедневные изменения цены ESGV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard ESG U.S. Stock ETF?

Самая высокая цена Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) за последний год составила 137.60. Акции заметно колебались в пределах 108.18 - 137.60, сравнение с 137.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard ESG U.S. Stock ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard ESG U.S. Stock ETF?

Самая низкая цена Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) за год составила 108.18. Сравнение с текущими 136.88 и 108.18 - 137.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ESGV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ESGV?

В прошлом Vanguard ESG U.S. Stock ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 137.21 и 15.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
136.70 137.25
Годовой диапазон
108.18 137.60
Предыдущее закрытие
137.21
Open
137.00
Bid
136.88
Ask
137.18
Low
136.70
High
137.25
Объем
208
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
3.16%
6-месячное изменение
16.45%
Годовое изменение
15.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%