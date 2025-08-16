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ESGV: Vanguard ESG U.S. Stock ETF
Курс ESGV за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 136.70, а максимальная — 137.25.
Следите за динамикой Vanguard ESG U.S. Stock ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ESGV сегодня?
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) сегодня оценивается на уровне 136.88. Инструмент торгуется в пределах 136.70 - 137.25, вчерашнее закрытие составило 137.21, а торговый объем достиг 208. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ESGV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard ESG U.S. Stock ETF?
Vanguard ESG U.S. Stock ETF в настоящее время оценивается в 136.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.07% и USD. Отслеживайте движения ESGV на графике в реальном времени.
Как купить акции ESGV?
Вы можете купить акции Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) по текущей цене 136.88. Ордера обычно размещаются около 136.88 или 137.18, тогда как 208 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ESGV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ESGV?
Инвестирование в Vanguard ESG U.S. Stock ETF предполагает учет годового диапазона 108.18 - 137.60 и текущей цены 136.88. Многие сравнивают 3.16% и 16.45% перед размещением ордеров на 136.88 или 137.18. Изучайте ежедневные изменения цены ESGV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard ESG U.S. Stock ETF?
Самая высокая цена Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) за последний год составила 137.60. Акции заметно колебались в пределах 108.18 - 137.60, сравнение с 137.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard ESG U.S. Stock ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard ESG U.S. Stock ETF?
Самая низкая цена Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) за год составила 108.18. Сравнение с текущими 136.88 и 108.18 - 137.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ESGV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ESGV?
В прошлом Vanguard ESG U.S. Stock ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 137.21 и 15.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 137.21
- Open
- 137.00
- Bid
- 136.88
- Ask
- 137.18
- Low
- 136.70
- High
- 137.25
- Объем
- 208
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 3.16%
- 6-месячное изменение
- 16.45%
- Годовое изменение
- 15.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%