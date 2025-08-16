ESGV: Vanguard ESG U.S. Stock ETF
今日ESGV汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点136.17和高点136.99进行交易。
关注Vanguard ESG U.S. Stock ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- MN
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常见问题解答
ESGV股票今天的价格是多少？
Vanguard ESG U.S. Stock ETF股票今天的定价为136.31。它在136.17 - 136.99范围内交易，昨天的收盘价为136.88，交易量达到146。ESGV的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard ESG U.S. Stock ETF股票是否支付股息？
Vanguard ESG U.S. Stock ETF目前的价值为136.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.59%和USD。实时查看图表以跟踪ESGV走势。
如何购买ESGV股票？
您可以以136.31的当前价格购买Vanguard ESG U.S. Stock ETF股票。订单通常设置在136.31或136.61附近，而146和-0.49%显示市场活动。立即关注ESGV的实时图表更新。
如何投资ESGV股票？
投资Vanguard ESG U.S. Stock ETF需要考虑年度范围108.18 - 137.60和当前价格136.31。许多人在以136.31或136.61下订单之前，会比较2.73%和。实时查看ESGV价格图表，了解每日变化。
Vanguard ESG U.S. Stock ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard ESG U.S. Stock ETF的最高价格是137.60。在108.18 - 137.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard ESG U.S. Stock ETF的绩效。
Vanguard ESG U.S. Stock ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard ESG U.S. Stock ETF（ESGV）的最低价格为108.18。将其与当前的136.31和108.18 - 137.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ESGV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ESGV股票是什么时候拆分的？
Vanguard ESG U.S. Stock ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、136.88和14.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 136.88
- 开盘价
- 136.98
- 卖价
- 136.31
- 买价
- 136.61
- 最低价
- 136.17
- 最高价
- 136.99
- 交易量
- 146
- 日变化
- -0.42%
- 月变化
- 2.73%
- 6个月变化
- 15.97%
- 年变化
- 14.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%