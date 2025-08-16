报价部分
货币 / ESGV
回到股票

ESGV: Vanguard ESG U.S. Stock ETF

136.31 USD 0.57 (0.42%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ESGV汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点136.17和高点136.99进行交易。

关注Vanguard ESG U.S. Stock ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESGV新闻

常见问题解答

ESGV股票今天的价格是多少？

Vanguard ESG U.S. Stock ETF股票今天的定价为136.31。它在136.17 - 136.99范围内交易，昨天的收盘价为136.88，交易量达到146。ESGV的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard ESG U.S. Stock ETF股票是否支付股息？

Vanguard ESG U.S. Stock ETF目前的价值为136.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.59%和USD。实时查看图表以跟踪ESGV走势。

如何购买ESGV股票？

您可以以136.31的当前价格购买Vanguard ESG U.S. Stock ETF股票。订单通常设置在136.31或136.61附近，而146和-0.49%显示市场活动。立即关注ESGV的实时图表更新。

如何投资ESGV股票？

投资Vanguard ESG U.S. Stock ETF需要考虑年度范围108.18 - 137.60和当前价格136.31。许多人在以136.31或136.61下订单之前，会比较2.73%和。实时查看ESGV价格图表，了解每日变化。

Vanguard ESG U.S. Stock ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard ESG U.S. Stock ETF的最高价格是137.60。在108.18 - 137.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard ESG U.S. Stock ETF的绩效。

Vanguard ESG U.S. Stock ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard ESG U.S. Stock ETF（ESGV）的最低价格为108.18。将其与当前的136.31和108.18 - 137.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ESGV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ESGV股票是什么时候拆分的？

Vanguard ESG U.S. Stock ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、136.88和14.59%中可见。

日范围
136.17 136.99
年范围
108.18 137.60
前一天收盘价
136.88
开盘价
136.98
卖价
136.31
买价
136.61
最低价
136.17
最高价
136.99
交易量
146
日变化
-0.42%
月变化
2.73%
6个月变化
15.97%
年变化
14.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%