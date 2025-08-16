ESGV股票今天的价格是多少？ Vanguard ESG U.S. Stock ETF股票今天的定价为136.31。它在136.17 - 136.99范围内交易，昨天的收盘价为136.88，交易量达到146。ESGV的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard ESG U.S. Stock ETF股票是否支付股息？ Vanguard ESG U.S. Stock ETF目前的价值为136.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.59%和USD。实时查看图表以跟踪ESGV走势。

如何购买ESGV股票？ 您可以以136.31的当前价格购买Vanguard ESG U.S. Stock ETF股票。订单通常设置在136.31或136.61附近，而146和-0.49%显示市场活动。立即关注ESGV的实时图表更新。

如何投资ESGV股票？ 投资Vanguard ESG U.S. Stock ETF需要考虑年度范围108.18 - 137.60和当前价格136.31。许多人在以136.31或136.61下订单之前，会比较2.73%和。实时查看ESGV价格图表，了解每日变化。

Vanguard ESG U.S. Stock ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Vanguard ESG U.S. Stock ETF的最高价格是137.60。在108.18 - 137.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard ESG U.S. Stock ETF的绩效。

Vanguard ESG U.S. Stock ETF股票的最低价格是多少？ Vanguard ESG U.S. Stock ETF（ESGV）的最低价格为108.18。将其与当前的136.31和108.18 - 137.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ESGV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。