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EOSU: T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF
Курс EOSU за сегодня изменился на -5.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.97, а максимальная — 9.70.
Следите за динамикой T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EOSU сегодня?
T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF (EOSU) сегодня оценивается на уровне 9.17. Инструмент торгуется в пределах 8.97 - 9.70, вчерашнее закрытие составило 9.67, а торговый объем достиг 479. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EOSU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF?
T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 9.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -59.57% и USD. Отслеживайте движения EOSU на графике в реальном времени.
Как купить акции EOSU?
Вы можете купить акции T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF (EOSU) по текущей цене 9.17. Ордера обычно размещаются около 9.17 или 9.47, тогда как 479 и -5.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EOSU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EOSU?
Инвестирование в T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 0.73 - 72.90 и текущей цены 9.17. Многие сравнивают 46.02% и 645.47% перед размещением ордеров на 9.17 или 9.47. Изучайте ежедневные изменения цены EOSU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF (EOSU) за последний год составила 72.90. Акции заметно колебались в пределах 0.73 - 72.90, сравнение с 9.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF (EOSU) за год составила 0.73. Сравнение с текущими 9.17 и 0.73 - 72.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EOSU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EOSU?
В прошлом T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.67 и -59.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.67
- Open
- 9.68
- Bid
- 9.17
- Ask
- 9.47
- Low
- 8.97
- High
- 9.70
- Объем
- 479
- Дневное изменение
- -5.17%
- Месячное изменение
- 46.02%
- 6-месячное изменение
- 645.47%
- Годовое изменение
- -59.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%