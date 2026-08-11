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EOSU: T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF

9.17 USD 0.50 (5.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EOSU за сегодня изменился на -5.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.97, а максимальная — 9.70.

Следите за динамикой T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EOSU сегодня?

T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF (EOSU) сегодня оценивается на уровне 9.17. Инструмент торгуется в пределах 8.97 - 9.70, вчерашнее закрытие составило 9.67, а торговый объем достиг 479. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EOSU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF?

T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 9.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -59.57% и USD. Отслеживайте движения EOSU на графике в реальном времени.

Как купить акции EOSU?

Вы можете купить акции T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF (EOSU) по текущей цене 9.17. Ордера обычно размещаются около 9.17 или 9.47, тогда как 479 и -5.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EOSU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EOSU?

Инвестирование в T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 0.73 - 72.90 и текущей цены 9.17. Многие сравнивают 46.02% и 645.47% перед размещением ордеров на 9.17 или 9.47. Изучайте ежедневные изменения цены EOSU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF (EOSU) за последний год составила 72.90. Акции заметно колебались в пределах 0.73 - 72.90, сравнение с 9.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF (EOSU) за год составила 0.73. Сравнение с текущими 9.17 и 0.73 - 72.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EOSU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EOSU?

В прошлом T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.67 и -59.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.97 9.70
Годовой диапазон
0.73 72.90
Предыдущее закрытие
9.67
Open
9.68
Bid
9.17
Ask
9.47
Low
8.97
High
9.70
Объем
479
Дневное изменение
-5.17%
Месячное изменение
46.02%
6-месячное изменение
645.47%
Годовое изменение
-59.57%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%