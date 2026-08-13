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EOSU: T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF

9.94 USD 0.77 (8.40%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EOSU汇率已更改8.40%。当日，交易品种以低点9.37和高点10.38进行交易。

关注T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EOSU股票今天的价格是多少？

T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF股票今天的定价为9.94。它在9.37 - 10.38范围内交易，昨天的收盘价为9.17，交易量达到548。EOSU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF股票是否支付股息？

T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF目前的价值为9.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-56.17%和USD。实时查看图表以跟踪EOSU走势。

如何购买EOSU股票？

您可以以9.94的当前价格购买T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF股票。订单通常设置在9.94或10.24附近，而548和2.37%显示市场活动。立即关注EOSU的实时图表更新。

如何投资EOSU股票？

投资T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF需要考虑年度范围0.73 - 72.90和当前价格9.94。许多人在以9.94或10.24下订单之前，会比较58.28%和。实时查看EOSU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF的最高价格是72.90。在0.73 - 72.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF的绩效。

T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF股票的最低价格是多少？

T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF（EOSU）的最低价格为0.73。将其与当前的9.94和0.73 - 72.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EOSU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EOSU股票是什么时候拆分的？

T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.17和-56.17%中可见。

日范围
9.37 10.38
年范围
0.73 72.90
前一天收盘价
9.17
开盘价
9.71
卖价
9.94
买价
10.24
最低价
9.37
最高价
10.38
交易量
548
日变化
8.40%
月变化
58.28%
6个月变化
708.06%
年变化
-56.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%