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ENHU: iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF
Курс ENHU за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.32, а максимальная — 27.38.
Следите за динамикой iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ENHU сегодня?
iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF (ENHU) сегодня оценивается на уровне 27.38. Инструмент торгуется в пределах 27.32 - 27.38, вчерашнее закрытие составило 27.41, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ENHU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF?
iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF в настоящее время оценивается в 27.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.57% и USD. Отслеживайте движения ENHU на графике в реальном времени.
Как купить акции ENHU?
Вы можете купить акции iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF (ENHU) по текущей цене 27.38. Ордера обычно размещаются около 27.38 или 27.68, тогда как 3 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ENHU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ENHU?
Инвестирование в iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF предполагает учет годового диапазона 23.77 - 28.12 и текущей цены 27.38. Многие сравнивают -0.54% и 5.88% перед размещением ордеров на 27.38 или 27.68. Изучайте ежедневные изменения цены ENHU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF?
Самая высокая цена iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF (ENHU) за последний год составила 28.12. Акции заметно колебались в пределах 23.77 - 28.12, сравнение с 27.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF?
Самая низкая цена iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF (ENHU) за год составила 23.77. Сравнение с текущими 27.38 и 23.77 - 28.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ENHU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ENHU?
В прошлом iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.41 и 11.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.41
- Open
- 27.32
- Bid
- 27.38
- Ask
- 27.68
- Low
- 27.32
- High
- 27.38
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- -0.54%
- 6-месячное изменение
- 5.88%
- Годовое изменение
- 11.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%