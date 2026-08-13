ENHU: iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF
今日ENHU汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点27.32和高点27.38进行交易。
关注iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ENHU股票今天的价格是多少？
iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF股票今天的定价为27.38。它在27.32 - 27.38范围内交易，昨天的收盘价为27.41，交易量达到3。ENHU的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF股票是否支付股息？
iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF目前的价值为27.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.57%和USD。实时查看图表以跟踪ENHU走势。
如何购买ENHU股票？
您可以以27.38的当前价格购买iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF股票。订单通常设置在27.38或27.68附近，而3和0.22%显示市场活动。立即关注ENHU的实时图表更新。
如何投资ENHU股票？
投资iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF需要考虑年度范围23.77 - 28.12和当前价格27.38。许多人在以27.38或27.68下订单之前，会比较-0.54%和。实时查看ENHU价格图表，了解每日变化。
iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF的最高价格是28.12。在23.77 - 28.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF的绩效。
iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF股票的最低价格是多少？
iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF（ENHU）的最低价格为23.77。将其与当前的27.38和23.77 - 28.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ENHU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ENHU股票是什么时候拆分的？
iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.41和11.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.41
- 开盘价
- 27.32
- 卖价
- 27.38
- 买价
- 27.68
- 最低价
- 27.32
- 最高价
- 27.38
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- -0.54%
- 6个月变化
- 5.88%
- 年变化
- 11.57%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%