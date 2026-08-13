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ENHU: iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF

27.38 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ENHU汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点27.32和高点27.38进行交易。

关注iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ENHU股票今天的价格是多少？

iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF股票今天的定价为27.38。它在27.32 - 27.38范围内交易，昨天的收盘价为27.41，交易量达到3。ENHU的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF股票是否支付股息？

iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF目前的价值为27.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.57%和USD。实时查看图表以跟踪ENHU走势。

如何购买ENHU股票？

您可以以27.38的当前价格购买iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF股票。订单通常设置在27.38或27.68附近，而3和0.22%显示市场活动。立即关注ENHU的实时图表更新。

如何投资ENHU股票？

投资iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF需要考虑年度范围23.77 - 28.12和当前价格27.38。许多人在以27.38或27.68下订单之前，会比较-0.54%和。实时查看ENHU价格图表，了解每日变化。

iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF的最高价格是28.12。在23.77 - 28.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF的绩效。

iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF股票的最低价格是多少？

iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF（ENHU）的最低价格为23.77。将其与当前的27.38和23.77 - 28.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ENHU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ENHU股票是什么时候拆分的？

iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.41和11.57%中可见。

日范围
27.32 27.38
年范围
23.77 28.12
前一天收盘价
27.41
开盘价
27.32
卖价
27.38
买价
27.68
最低价
27.32
最高价
27.38
交易量
3
日变化
-0.11%
月变化
-0.54%
6个月变化
5.88%
年变化
11.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%