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ENDW: Cambria Endowment Style ETF
Курс ENDW за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.89, а максимальная — 34.98.
Следите за динамикой Cambria Endowment Style ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ENDW сегодня?
Cambria Endowment Style ETF (ENDW) сегодня оценивается на уровне 34.94. Инструмент торгуется в пределах 34.89 - 34.98, вчерашнее закрытие составило 34.85, а торговый объем достиг 65. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ENDW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Endowment Style ETF?
Cambria Endowment Style ETF в настоящее время оценивается в 34.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.07% и USD. Отслеживайте движения ENDW на графике в реальном времени.
Как купить акции ENDW?
Вы можете купить акции Cambria Endowment Style ETF (ENDW) по текущей цене 34.94. Ордера обычно размещаются около 34.94 или 35.24, тогда как 65 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ENDW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ENDW?
Инвестирование в Cambria Endowment Style ETF предполагает учет годового диапазона 31.22 - 35.25 и текущей цены 34.94. Многие сравнивают 1.90% и 5.21% перед размещением ордеров на 34.94 или 35.24. Изучайте ежедневные изменения цены ENDW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cambria Endowment Style ETF?
Самая высокая цена Cambria Endowment Style ETF (ENDW) за последний год составила 35.25. Акции заметно колебались в пределах 31.22 - 35.25, сравнение с 34.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Endowment Style ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cambria Endowment Style ETF?
Самая низкая цена Cambria Endowment Style ETF (ENDW) за год составила 31.22. Сравнение с текущими 34.94 и 31.22 - 35.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ENDW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ENDW?
В прошлом Cambria Endowment Style ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.85 и 6.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.85
- Open
- 34.90
- Bid
- 34.94
- Ask
- 35.24
- Low
- 34.89
- High
- 34.98
- Объем
- 65
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- 1.90%
- 6-месячное изменение
- 5.21%
- Годовое изменение
- 6.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%