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ENDW: Cambria Endowment Style ETF

34.94 USD 0.09 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ENDW за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.89, а максимальная — 34.98.

Следите за динамикой Cambria Endowment Style ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ENDW сегодня?

Cambria Endowment Style ETF (ENDW) сегодня оценивается на уровне 34.94. Инструмент торгуется в пределах 34.89 - 34.98, вчерашнее закрытие составило 34.85, а торговый объем достиг 65. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ENDW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Endowment Style ETF?

Cambria Endowment Style ETF в настоящее время оценивается в 34.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.07% и USD. Отслеживайте движения ENDW на графике в реальном времени.

Как купить акции ENDW?

Вы можете купить акции Cambria Endowment Style ETF (ENDW) по текущей цене 34.94. Ордера обычно размещаются около 34.94 или 35.24, тогда как 65 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ENDW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ENDW?

Инвестирование в Cambria Endowment Style ETF предполагает учет годового диапазона 31.22 - 35.25 и текущей цены 34.94. Многие сравнивают 1.90% и 5.21% перед размещением ордеров на 34.94 или 35.24. Изучайте ежедневные изменения цены ENDW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cambria Endowment Style ETF?

Самая высокая цена Cambria Endowment Style ETF (ENDW) за последний год составила 35.25. Акции заметно колебались в пределах 31.22 - 35.25, сравнение с 34.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Endowment Style ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cambria Endowment Style ETF?

Самая низкая цена Cambria Endowment Style ETF (ENDW) за год составила 31.22. Сравнение с текущими 34.94 и 31.22 - 35.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ENDW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ENDW?

В прошлом Cambria Endowment Style ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.85 и 6.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.89 34.98
Годовой диапазон
31.22 35.25
Предыдущее закрытие
34.85
Open
34.90
Bid
34.94
Ask
35.24
Low
34.89
High
34.98
Объем
65
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
1.90%
6-месячное изменение
5.21%
Годовое изменение
6.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%