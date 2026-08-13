ENDW: Cambria Endowment Style ETF
今日ENDW汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点34.93和高点35.03进行交易。
关注Cambria Endowment Style ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ENDW股票今天的价格是多少？
Cambria Endowment Style ETF股票今天的定价为34.96。它在34.93 - 35.03范围内交易，昨天的收盘价为34.94，交易量达到19。ENDW的实时价格图表显示了这些更新。
Cambria Endowment Style ETF股票是否支付股息？
Cambria Endowment Style ETF目前的价值为34.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.13%和USD。实时查看图表以跟踪ENDW走势。
如何购买ENDW股票？
您可以以34.96的当前价格购买Cambria Endowment Style ETF股票。订单通常设置在34.96或35.26附近，而19和0.03%显示市场活动。立即关注ENDW的实时图表更新。
如何投资ENDW股票？
投资Cambria Endowment Style ETF需要考虑年度范围31.22 - 35.25和当前价格34.96。许多人在以34.96或35.26下订单之前，会比较1.95%和。实时查看ENDW价格图表，了解每日变化。
Cambria Endowment Style ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Cambria Endowment Style ETF的最高价格是35.25。在31.22 - 35.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Endowment Style ETF的绩效。
Cambria Endowment Style ETF股票的最低价格是多少？
Cambria Endowment Style ETF（ENDW）的最低价格为31.22。将其与当前的34.96和31.22 - 35.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ENDW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ENDW股票是什么时候拆分的？
Cambria Endowment Style ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.94和6.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.94
- 开盘价
- 34.95
- 卖价
- 34.96
- 买价
- 35.26
- 最低价
- 34.93
- 最高价
- 35.03
- 交易量
- 19
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 1.95%
- 6个月变化
- 5.27%
- 年变化
- 6.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%