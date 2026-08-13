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ENDW: Cambria Endowment Style ETF

34.96 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ENDW汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点34.93和高点35.03进行交易。

关注Cambria Endowment Style ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ENDW股票今天的价格是多少？

Cambria Endowment Style ETF股票今天的定价为34.96。它在34.93 - 35.03范围内交易，昨天的收盘价为34.94，交易量达到19。ENDW的实时价格图表显示了这些更新。

Cambria Endowment Style ETF股票是否支付股息？

Cambria Endowment Style ETF目前的价值为34.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.13%和USD。实时查看图表以跟踪ENDW走势。

如何购买ENDW股票？

您可以以34.96的当前价格购买Cambria Endowment Style ETF股票。订单通常设置在34.96或35.26附近，而19和0.03%显示市场活动。立即关注ENDW的实时图表更新。

如何投资ENDW股票？

投资Cambria Endowment Style ETF需要考虑年度范围31.22 - 35.25和当前价格34.96。许多人在以34.96或35.26下订单之前，会比较1.95%和。实时查看ENDW价格图表，了解每日变化。

Cambria Endowment Style ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cambria Endowment Style ETF的最高价格是35.25。在31.22 - 35.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Endowment Style ETF的绩效。

Cambria Endowment Style ETF股票的最低价格是多少？

Cambria Endowment Style ETF（ENDW）的最低价格为31.22。将其与当前的34.96和31.22 - 35.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ENDW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ENDW股票是什么时候拆分的？

Cambria Endowment Style ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.94和6.13%中可见。

日范围
34.93 35.03
年范围
31.22 35.25
前一天收盘价
34.94
开盘价
34.95
卖价
34.96
买价
35.26
最低价
34.93
最高价
35.03
交易量
19
日变化
0.06%
月变化
1.95%
6个月变化
5.27%
年变化
6.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%