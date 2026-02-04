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EMHC: SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

24.96 USD 0.09 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EMHC за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.96, а максимальная — 25.03.

Следите за динамикой SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMHC сегодня?

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) сегодня оценивается на уровне 24.96. Инструмент торгуется в пределах 24.96 - 25.03, вчерашнее закрытие составило 25.05, а торговый объем достиг 72. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMHC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF?

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.95% и USD. Отслеживайте движения EMHC на графике в реальном времени.

Как купить акции EMHC?

Вы можете купить акции SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) по текущей цене 24.96. Ордера обычно размещаются около 24.96 или 25.26, тогда как 72 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMHC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMHC?

Инвестирование в SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.54 - 25.86 и текущей цены 24.96. Многие сравнивают 0.36% и -2.31% перед размещением ордеров на 24.96 или 25.26. Изучайте ежедневные изменения цены EMHC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF?

Самая высокая цена SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) за последний год составила 25.86. Акции заметно колебались в пределах 24.54 - 25.86, сравнение с 25.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF?

Самая низкая цена SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) за год составила 24.54. Сравнение с текущими 24.96 и 24.54 - 25.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMHC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMHC?

В прошлом SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.05 и -2.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.96 25.03
Годовой диапазон
24.54 25.86
Предыдущее закрытие
25.05
Open
25.03
Bid
24.96
Ask
25.26
Low
24.96
High
25.03
Объем
72
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
-2.31%
Годовое изменение
-2.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%