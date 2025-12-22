КотировкиРазделы
Валюты / EINC
Назад в Рынок акций США

EINC: VanEck Energy Income ETF

117.98 USD 1.53 (1.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EINC за сегодня изменился на 1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 117.09, а максимальная — 117.98.

Следите за динамикой VanEck Energy Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EINC

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EINC сегодня?

VanEck Energy Income ETF (EINC) сегодня оценивается на уровне 117.98. Инструмент торгуется в пределах 117.09 - 117.98, вчерашнее закрытие составило 116.45, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EINC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Energy Income ETF?

VanEck Energy Income ETF в настоящее время оценивается в 117.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.33% и USD. Отслеживайте движения EINC на графике в реальном времени.

Как купить акции EINC?

Вы можете купить акции VanEck Energy Income ETF (EINC) по текущей цене 117.98. Ордера обычно размещаются около 117.98 или 118.28, тогда как 12 и 0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EINC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EINC?

Инвестирование в VanEck Energy Income ETF предполагает учет годового диапазона 91.21 - 126.40 и текущей цены 117.98. Многие сравнивают -1.32% и 1.80% перед размещением ордеров на 117.98 или 118.28. Изучайте ежедневные изменения цены EINC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Energy Income ETF?

Самая высокая цена VanEck Energy Income ETF (EINC) за последний год составила 126.40. Акции заметно колебались в пределах 91.21 - 126.40, сравнение с 116.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Energy Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Energy Income ETF?

Самая низкая цена VanEck Energy Income ETF (EINC) за год составила 91.21. Сравнение с текущими 117.98 и 91.21 - 126.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EINC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EINC?

В прошлом VanEck Energy Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 116.45 и 21.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
117.09 117.98
Годовой диапазон
91.21 126.40
Предыдущее закрытие
116.45
Open
117.27
Bid
117.98
Ask
118.28
Low
117.09
High
117.98
Объем
12
Дневное изменение
1.31%
Месячное изменение
-1.32%
6-месячное изменение
1.80%
Годовое изменение
21.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%