- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EINC: VanEck Energy Income ETF
Курс EINC за сегодня изменился на 1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 117.09, а максимальная — 117.98.
Следите за динамикой VanEck Energy Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EINC
- July Marks Another Rate Increase For Liquids Pipelines
- A Sea Change For Commodity Prices: Why Markets Appear To Be Underpricing El NiñO Risks
- Crude Reality: Oil Prices Likely To Remain Higher For Longer
- Have Markets Mispriced Commodity Risks As Oil Threat Builds?
- Iran Conflict And Energy Markets: The Initial Response From Active Managers
- Markets And The Middle East: Impacts To Asset Classes
- A Different Supply-Side Shock
- The Hormuz Domino Effect: From Energy Shock To Food Crisis
- Surging U.S. Power Needs Drive Gas Infrastructure Opportunity
- February Market Recap: History Rewards The Prepared
- Gauging The Mideast Supply Shock
- MLP Valuations: Where Are Midstream Pipelines Trading, Why Investors Are Paying Attention
- EIPI: This Fund May Be A Buy For Energy Income Investors (NYSEARCA:EIPI)
- Midstream MLPs: High Income With Equity Characteristics
- Income Investing In 2026: Balancing Bonds, Small Caps, And MLPs
- Midstream And Rising Canadian Production And Exports
- Natural Gas, Demand-Pull Pipelines And Midstream Valuations
- Why Midstream Cash Flows Hold Up When Energy Prices Don’t
- Energy Transfer And Capital Spending Shifts: Implications For MLP Cash Flows
- Addressing Questions On Oil, Geopolitics, And Midstream
- December Market Recap: Innovation Matures, Constraints Tighten, Money Evolves
- Breaking Down Midstream/MLP Performance For 2025
- Exploring Midstream's Water Handling Services
- The MLP Landscape: Valuations, Cash Flow Discipline, And The 2026 Outlook
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EINC сегодня?
VanEck Energy Income ETF (EINC) сегодня оценивается на уровне 117.98. Инструмент торгуется в пределах 117.09 - 117.98, вчерашнее закрытие составило 116.45, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EINC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Energy Income ETF?
VanEck Energy Income ETF в настоящее время оценивается в 117.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.33% и USD. Отслеживайте движения EINC на графике в реальном времени.
Как купить акции EINC?
Вы можете купить акции VanEck Energy Income ETF (EINC) по текущей цене 117.98. Ордера обычно размещаются около 117.98 или 118.28, тогда как 12 и 0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EINC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EINC?
Инвестирование в VanEck Energy Income ETF предполагает учет годового диапазона 91.21 - 126.40 и текущей цены 117.98. Многие сравнивают -1.32% и 1.80% перед размещением ордеров на 117.98 или 118.28. Изучайте ежедневные изменения цены EINC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Energy Income ETF?
Самая высокая цена VanEck Energy Income ETF (EINC) за последний год составила 126.40. Акции заметно колебались в пределах 91.21 - 126.40, сравнение с 116.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Energy Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Energy Income ETF?
Самая низкая цена VanEck Energy Income ETF (EINC) за год составила 91.21. Сравнение с текущими 117.98 и 91.21 - 126.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EINC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EINC?
В прошлом VanEck Energy Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 116.45 и 21.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 116.45
- Open
- 117.27
- Bid
- 117.98
- Ask
- 118.28
- Low
- 117.09
- High
- 117.98
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 1.31%
- Месячное изменение
- -1.32%
- 6-месячное изменение
- 1.80%
- Годовое изменение
- 21.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%