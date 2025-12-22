EINC: VanEck Energy Income ETF
今日EINC汇率已更改0.87%。当日，交易品种以低点118.42和高点119.55进行交易。
关注VanEck Energy Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
EINC股票今天的价格是多少？
VanEck Energy Income ETF股票今天的定价为119.01。它在118.42 - 119.55范围内交易，昨天的收盘价为117.98，交易量达到27。EINC的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Energy Income ETF股票是否支付股息？
VanEck Energy Income ETF目前的价值为119.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.39%和USD。实时查看图表以跟踪EINC走势。
如何购买EINC股票？
您可以以119.01的当前价格购买VanEck Energy Income ETF股票。订单通常设置在119.01或119.31附近，而27和-0.07%显示市场活动。立即关注EINC的实时图表更新。
如何投资EINC股票？
投资VanEck Energy Income ETF需要考虑年度范围91.21 - 126.40和当前价格119.01。许多人在以119.01或119.31下订单之前，会比较-0.46%和。实时查看EINC价格图表，了解每日变化。
VanEck Energy Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Energy Income ETF的最高价格是126.40。在91.21 - 126.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Energy Income ETF的绩效。
VanEck Energy Income ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Energy Income ETF（EINC）的最低价格为91.21。将其与当前的119.01和91.21 - 126.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EINC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EINC股票是什么时候拆分的？
VanEck Energy Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、117.98和22.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 117.98
- 开盘价
- 119.09
- 卖价
- 119.01
- 买价
- 119.31
- 最低价
- 118.42
- 最高价
- 119.55
- 交易量
- 27
- 日变化
- 0.87%
- 月变化
- -0.46%
- 6个月变化
- 2.69%
- 年变化
- 22.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%