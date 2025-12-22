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EINC: VanEck Energy Income ETF

119.01 USD 1.03 (0.87%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EINC汇率已更改0.87%。当日，交易品种以低点118.42和高点119.55进行交易。

关注VanEck Energy Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EINC新闻

常见问题解答

EINC股票今天的价格是多少？

VanEck Energy Income ETF股票今天的定价为119.01。它在118.42 - 119.55范围内交易，昨天的收盘价为117.98，交易量达到27。EINC的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Energy Income ETF股票是否支付股息？

VanEck Energy Income ETF目前的价值为119.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.39%和USD。实时查看图表以跟踪EINC走势。

如何购买EINC股票？

您可以以119.01的当前价格购买VanEck Energy Income ETF股票。订单通常设置在119.01或119.31附近，而27和-0.07%显示市场活动。立即关注EINC的实时图表更新。

如何投资EINC股票？

投资VanEck Energy Income ETF需要考虑年度范围91.21 - 126.40和当前价格119.01。许多人在以119.01或119.31下订单之前，会比较-0.46%和。实时查看EINC价格图表，了解每日变化。

VanEck Energy Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Energy Income ETF的最高价格是126.40。在91.21 - 126.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Energy Income ETF的绩效。

VanEck Energy Income ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Energy Income ETF（EINC）的最低价格为91.21。将其与当前的119.01和91.21 - 126.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EINC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EINC股票是什么时候拆分的？

VanEck Energy Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、117.98和22.39%中可见。

日范围
118.42 119.55
年范围
91.21 126.40
前一天收盘价
117.98
开盘价
119.09
卖价
119.01
买价
119.31
最低价
118.42
最高价
119.55
交易量
27
日变化
0.87%
月变化
-0.46%
6个月变化
2.69%
年变化
22.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%