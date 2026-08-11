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EGGS: NestYield Total Return Guard ETF
Курс EGGS за сегодня изменился на -2.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.97, а максимальная — 37.85.
Следите за динамикой NestYield Total Return Guard ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EGGS сегодня?
NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) сегодня оценивается на уровне 36.97. Инструмент торгуется в пределах 36.97 - 37.85, вчерашнее закрытие составило 38.02, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EGGS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NestYield Total Return Guard ETF?
NestYield Total Return Guard ETF в настоящее время оценивается в 36.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.03% и USD. Отслеживайте движения EGGS на графике в реальном времени.
Как купить акции EGGS?
Вы можете купить акции NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) по текущей цене 36.97. Ордера обычно размещаются около 36.97 или 37.27, тогда как 19 и -1.81% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EGGS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EGGS?
Инвестирование в NestYield Total Return Guard ETF предполагает учет годового диапазона 33.23 - 45.27 и текущей цены 36.97. Многие сравнивают 2.24% и 1.27% перед размещением ордеров на 36.97 или 37.27. Изучайте ежедневные изменения цены EGGS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NestYield Total Return Guard ETF?
Самая высокая цена NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) за последний год составила 45.27. Акции заметно колебались в пределах 33.23 - 45.27, сравнение с 38.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NestYield Total Return Guard ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NestYield Total Return Guard ETF?
Самая низкая цена NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) за год составила 33.23. Сравнение с текущими 36.97 и 33.23 - 45.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EGGS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EGGS?
В прошлом NestYield Total Return Guard ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.02 и 0.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.02
- Open
- 37.65
- Bid
- 36.97
- Ask
- 37.27
- Low
- 36.97
- High
- 37.85
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- -2.76%
- Месячное изменение
- 2.24%
- 6-месячное изменение
- 1.27%
- Годовое изменение
- 0.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%