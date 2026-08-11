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EGGS: NestYield Total Return Guard ETF

36.97 USD 1.05 (2.76%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EGGS за сегодня изменился на -2.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.97, а максимальная — 37.85.

Следите за динамикой NestYield Total Return Guard ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EGGS сегодня?

NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) сегодня оценивается на уровне 36.97. Инструмент торгуется в пределах 36.97 - 37.85, вчерашнее закрытие составило 38.02, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EGGS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NestYield Total Return Guard ETF?

NestYield Total Return Guard ETF в настоящее время оценивается в 36.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.03% и USD. Отслеживайте движения EGGS на графике в реальном времени.

Как купить акции EGGS?

Вы можете купить акции NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) по текущей цене 36.97. Ордера обычно размещаются около 36.97 или 37.27, тогда как 19 и -1.81% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EGGS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EGGS?

Инвестирование в NestYield Total Return Guard ETF предполагает учет годового диапазона 33.23 - 45.27 и текущей цены 36.97. Многие сравнивают 2.24% и 1.27% перед размещением ордеров на 36.97 или 37.27. Изучайте ежедневные изменения цены EGGS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NestYield Total Return Guard ETF?

Самая высокая цена NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) за последний год составила 45.27. Акции заметно колебались в пределах 33.23 - 45.27, сравнение с 38.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NestYield Total Return Guard ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NestYield Total Return Guard ETF?

Самая низкая цена NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) за год составила 33.23. Сравнение с текущими 36.97 и 33.23 - 45.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EGGS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EGGS?

В прошлом NestYield Total Return Guard ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.02 и 0.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.97 37.85
Годовой диапазон
33.23 45.27
Предыдущее закрытие
38.02
Open
37.65
Bid
36.97
Ask
37.27
Low
36.97
High
37.85
Объем
19
Дневное изменение
-2.76%
Месячное изменение
2.24%
6-месячное изменение
1.27%
Годовое изменение
0.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%