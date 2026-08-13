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EGGS: NestYield Total Return Guard ETF

37.22 USD 0.25 (0.68%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EGGS汇率已更改0.68%。当日，交易品种以低点37.07和高点38.42进行交易。

关注NestYield Total Return Guard ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EGGS股票今天的价格是多少？

NestYield Total Return Guard ETF股票今天的定价为37.22。它在37.07 - 38.42范围内交易，昨天的收盘价为36.97，交易量达到28。EGGS的实时价格图表显示了这些更新。

NestYield Total Return Guard ETF股票是否支付股息？

NestYield Total Return Guard ETF目前的价值为37.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.70%和USD。实时查看图表以跟踪EGGS走势。

如何购买EGGS股票？

您可以以37.22的当前价格购买NestYield Total Return Guard ETF股票。订单通常设置在37.22或37.52附近，而28和-3.12%显示市场活动。立即关注EGGS的实时图表更新。

如何投资EGGS股票？

投资NestYield Total Return Guard ETF需要考虑年度范围33.23 - 45.27和当前价格37.22。许多人在以37.22或37.52下订单之前，会比较2.93%和。实时查看EGGS价格图表，了解每日变化。

NestYield Total Return Guard ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NestYield Total Return Guard ETF的最高价格是45.27。在33.23 - 45.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NestYield Total Return Guard ETF的绩效。

NestYield Total Return Guard ETF股票的最低价格是多少？

NestYield Total Return Guard ETF（EGGS）的最低价格为33.23。将其与当前的37.22和33.23 - 45.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EGGS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EGGS股票是什么时候拆分的？

NestYield Total Return Guard ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.97和0.70%中可见。

日范围
37.07 38.42
年范围
33.23 45.27
前一天收盘价
36.97
开盘价
38.42
卖价
37.22
买价
37.52
最低价
37.07
最高价
38.42
交易量
28
日变化
0.68%
月变化
2.93%
6个月变化
1.95%
年变化
0.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%