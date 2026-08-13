EGGS: NestYield Total Return Guard ETF
今日EGGS汇率已更改0.68%。当日，交易品种以低点37.07和高点38.42进行交易。
关注NestYield Total Return Guard ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EGGS股票今天的价格是多少？
NestYield Total Return Guard ETF股票今天的定价为37.22。它在37.07 - 38.42范围内交易，昨天的收盘价为36.97，交易量达到28。EGGS的实时价格图表显示了这些更新。
NestYield Total Return Guard ETF股票是否支付股息？
NestYield Total Return Guard ETF目前的价值为37.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.70%和USD。实时查看图表以跟踪EGGS走势。
如何购买EGGS股票？
您可以以37.22的当前价格购买NestYield Total Return Guard ETF股票。订单通常设置在37.22或37.52附近，而28和-3.12%显示市场活动。立即关注EGGS的实时图表更新。
如何投资EGGS股票？
投资NestYield Total Return Guard ETF需要考虑年度范围33.23 - 45.27和当前价格37.22。许多人在以37.22或37.52下订单之前，会比较2.93%和。实时查看EGGS价格图表，了解每日变化。
NestYield Total Return Guard ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NestYield Total Return Guard ETF的最高价格是45.27。在33.23 - 45.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NestYield Total Return Guard ETF的绩效。
NestYield Total Return Guard ETF股票的最低价格是多少？
NestYield Total Return Guard ETF（EGGS）的最低价格为33.23。将其与当前的37.22和33.23 - 45.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EGGS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EGGS股票是什么时候拆分的？
NestYield Total Return Guard ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.97和0.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.97
- 开盘价
- 38.42
- 卖价
- 37.22
- 买价
- 37.52
- 最低价
- 37.07
- 最高价
- 38.42
- 交易量
- 28
- 日变化
- 0.68%
- 月变化
- 2.93%
- 6个月变化
- 1.95%
- 年变化
- 0.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%