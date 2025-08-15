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EFO: ProShares Ultra MSCI EAFE

78.34 USD 0.73 (0.92%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EFO за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.34, а максимальная — 78.89.

Следите за динамикой ProShares Ultra MSCI EAFE. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EFO сегодня?

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) сегодня оценивается на уровне 78.34. Инструмент торгуется в пределах 78.34 - 78.89, вчерашнее закрытие составило 79.07, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra MSCI EAFE?

ProShares Ultra MSCI EAFE в настоящее время оценивается в 78.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 38.73% и USD. Отслеживайте движения EFO на графике в реальном времени.

Как купить акции EFO?

Вы можете купить акции ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) по текущей цене 78.34. Ордера обычно размещаются около 78.34 или 78.64, тогда как 3 и -0.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EFO?

Инвестирование в ProShares Ultra MSCI EAFE предполагает учет годового диапазона 56.24 - 79.13 и текущей цены 78.34. Многие сравнивают 3.36% и 7.85% перед размещением ордеров на 78.34 или 78.64. Изучайте ежедневные изменения цены EFO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra MSCI EAFE?

Самая высокая цена ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) за последний год составила 79.13. Акции заметно колебались в пределах 56.24 - 79.13, сравнение с 79.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra MSCI EAFE на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra MSCI EAFE?

Самая низкая цена ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) за год составила 56.24. Сравнение с текущими 78.34 и 56.24 - 79.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EFO?

В прошлом ProShares Ultra MSCI EAFE проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 79.07 и 38.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
78.34 78.89
Годовой диапазон
56.24 79.13
Предыдущее закрытие
79.07
Open
78.80
Bid
78.34
Ask
78.64
Low
78.34
High
78.89
Объем
3
Дневное изменение
-0.92%
Месячное изменение
3.36%
6-месячное изменение
7.85%
Годовое изменение
38.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%