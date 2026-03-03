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EEMV: iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
Курс EEMV за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.41, а максимальная — 73.71.
Следите за динамикой iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M15
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EEMV сегодня?
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) сегодня оценивается на уровне 73.50. Инструмент торгуется в пределах 73.41 - 73.71, вчерашнее закрытие составило 73.80, а торговый объем достиг 539. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EEMV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF?
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF в настоящее время оценивается в 73.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.51% и USD. Отслеживайте движения EEMV на графике в реальном времени.
Как купить акции EEMV?
Вы можете купить акции iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) по текущей цене 73.50. Ордера обычно размещаются около 73.50 или 73.80, тогда как 539 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EEMV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EEMV?
Инвестирование в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF предполагает учет годового диапазона 62.48 - 77.38 и текущей цены 73.50. Многие сравнивают 2.88% и 9.67% перед размещением ордеров на 73.50 или 73.80. Изучайте ежедневные изменения цены EEMV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) за последний год составила 77.38. Акции заметно колебались в пределах 62.48 - 77.38, сравнение с 73.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) за год составила 62.48. Сравнение с текущими 73.50 и 62.48 - 77.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EEMV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EEMV?
В прошлом iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 73.80 и 17.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 73.80
- Open
- 73.66
- Bid
- 73.50
- Ask
- 73.80
- Low
- 73.41
- High
- 73.71
- Объем
- 539
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 2.88%
- 6-месячное изменение
- 9.67%
- Годовое изменение
- 17.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%