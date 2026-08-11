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EDGX

27.19 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EDGX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.07, а максимальная — 27.21.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EDGX сегодня?

(EDGX) сегодня оценивается на уровне 27.19. Инструмент торгуется в пределах 27.07 - 27.21, вчерашнее закрытие составило 27.19, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EDGX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 27.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.46% и USD. Отслеживайте движения EDGX на графике в реальном времени.

Как купить акции EDGX?

Вы можете купить акции (EDGX) по текущей цене 27.19. Ордера обычно размещаются около 27.19 или 27.49, тогда как 17 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EDGX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EDGX?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 23.26 - 27.52 и текущей цены 27.19. Многие сравнивают 2.29% и 8.43% перед размещением ордеров на 27.19 или 27.49. Изучайте ежедневные изменения цены EDGX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (EDGX) за последний год составила 27.52. Акции заметно колебались в пределах 23.26 - 27.52, сравнение с 27.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (EDGX) за год составила 23.26. Сравнение с текущими 27.19 и 23.26 - 27.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EDGX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EDGX?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.19 и 8.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.07 27.21
Годовой диапазон
23.26 27.52
Предыдущее закрытие
27.19
Open
27.17
Bid
27.19
Ask
27.49
Low
27.07
High
27.21
Объем
17
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.29%
6-месячное изменение
8.43%
Годовое изменение
8.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%