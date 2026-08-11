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EDGX
Курс EDGX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.07, а максимальная — 27.21.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EDGX сегодня?
(EDGX) сегодня оценивается на уровне 27.19. Инструмент торгуется в пределах 27.07 - 27.21, вчерашнее закрытие составило 27.19, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EDGX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 27.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.46% и USD. Отслеживайте движения EDGX на графике в реальном времени.
Как купить акции EDGX?
Вы можете купить акции (EDGX) по текущей цене 27.19. Ордера обычно размещаются около 27.19 или 27.49, тогда как 17 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EDGX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EDGX?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 23.26 - 27.52 и текущей цены 27.19. Многие сравнивают 2.29% и 8.43% перед размещением ордеров на 27.19 или 27.49. Изучайте ежедневные изменения цены EDGX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (EDGX) за последний год составила 27.52. Акции заметно колебались в пределах 23.26 - 27.52, сравнение с 27.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (EDGX) за год составила 23.26. Сравнение с текущими 27.19 и 23.26 - 27.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EDGX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EDGX?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.19 и 8.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.19
- Open
- 27.17
- Bid
- 27.19
- Ask
- 27.49
- Low
- 27.07
- High
- 27.21
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.29%
- 6-месячное изменение
- 8.43%
- Годовое изменение
- 8.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%