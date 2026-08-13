EDGX股票今天的价格是多少？ 股票今天的定价为27.06。它在27.04 - 27.14范围内交易，昨天的收盘价为27.19，交易量达到10。EDGX的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？ 目前的价值为27.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.94%和USD。实时查看图表以跟踪EDGX走势。

如何购买EDGX股票？ 您可以以27.06的当前价格购买股票。订单通常设置在27.06或27.36附近，而10和-0.15%显示市场活动。立即关注EDGX的实时图表更新。

如何投资EDGX股票？ 投资需要考虑年度范围23.26 - 27.52和当前价格27.06。许多人在以27.06或27.36下订单之前，会比较1.81%和。实时查看EDGX价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，的最高价格是27.52。在23.26 - 27.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？ （EDGX）的最低价格为23.26。将其与当前的27.06和23.26 - 27.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EDGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。