EDGX
今日EDGX汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点27.04和高点27.14进行交易。
关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EDGX股票今天的价格是多少？
股票今天的定价为27.06。它在27.04 - 27.14范围内交易，昨天的收盘价为27.19，交易量达到10。EDGX的实时价格图表显示了这些更新。
股票是否支付股息？
目前的价值为27.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.94%和USD。实时查看图表以跟踪EDGX走势。
如何购买EDGX股票？
您可以以27.06的当前价格购买股票。订单通常设置在27.06或27.36附近，而10和-0.15%显示市场活动。立即关注EDGX的实时图表更新。
如何投资EDGX股票？
投资需要考虑年度范围23.26 - 27.52和当前价格27.06。许多人在以27.06或27.36下订单之前，会比较1.81%和。实时查看EDGX价格图表，了解每日变化。
股票的最高价格是多少？
在过去一年中，的最高价格是27.52。在23.26 - 27.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。
股票的最低价格是多少？
（EDGX）的最低价格为23.26。将其与当前的27.06和23.26 - 27.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EDGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EDGX股票是什么时候拆分的？
历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.19和7.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.19
- 开盘价
- 27.10
- 卖价
- 27.06
- 买价
- 27.36
- 最低价
- 27.04
- 最高价
- 27.14
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.48%
- 月变化
- 1.81%
- 6个月变化
- 7.92%
- 年变化
- 7.94%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%