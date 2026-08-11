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EDGQ
Курс EDGQ за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.61, а максимальная — 27.83.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EDGQ сегодня?
(EDGQ) сегодня оценивается на уровне 27.63. Инструмент торгуется в пределах 27.61 - 27.83, вчерашнее закрытие составило 27.77, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EDGQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 27.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.12% и USD. Отслеживайте движения EDGQ на графике в реальном времени.
Как купить акции EDGQ?
Вы можете купить акции (EDGQ) по текущей цене 27.63. Ордера обычно размещаются около 27.63 или 27.93, тогда как 17 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EDGQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EDGQ?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 23.26 - 30.54 и текущей цены 27.63. Многие сравнивают 3.68% и 9.64% перед размещением ордеров на 27.63 или 27.93. Изучайте ежедневные изменения цены EDGQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (EDGQ) за последний год составила 30.54. Акции заметно колебались в пределах 23.26 - 30.54, сравнение с 27.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (EDGQ) за год составила 23.26. Сравнение с текущими 27.63 и 23.26 - 30.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EDGQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EDGQ?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.77 и 10.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.77
- Open
- 27.76
- Bid
- 27.63
- Ask
- 27.93
- Low
- 27.61
- High
- 27.83
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- 3.68%
- 6-месячное изменение
- 9.64%
- Годовое изменение
- 10.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%