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EDGQ

27.63 USD 0.14 (0.50%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EDGQ за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.61, а максимальная — 27.83.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EDGQ сегодня?

(EDGQ) сегодня оценивается на уровне 27.63. Инструмент торгуется в пределах 27.61 - 27.83, вчерашнее закрытие составило 27.77, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EDGQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 27.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.12% и USD. Отслеживайте движения EDGQ на графике в реальном времени.

Как купить акции EDGQ?

Вы можете купить акции (EDGQ) по текущей цене 27.63. Ордера обычно размещаются около 27.63 или 27.93, тогда как 17 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EDGQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EDGQ?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 23.26 - 30.54 и текущей цены 27.63. Многие сравнивают 3.68% и 9.64% перед размещением ордеров на 27.63 или 27.93. Изучайте ежедневные изменения цены EDGQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (EDGQ) за последний год составила 30.54. Акции заметно колебались в пределах 23.26 - 30.54, сравнение с 27.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (EDGQ) за год составила 23.26. Сравнение с текущими 27.63 и 23.26 - 30.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EDGQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EDGQ?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.77 и 10.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.61 27.83
Годовой диапазон
23.26 30.54
Предыдущее закрытие
27.77
Open
27.76
Bid
27.63
Ask
27.93
Low
27.61
High
27.83
Объем
17
Дневное изменение
-0.50%
Месячное изменение
3.68%
6-месячное изменение
9.64%
Годовое изменение
10.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%