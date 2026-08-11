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EDGF: 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
Курс EDGF за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.64, а максимальная — 24.65.
Следите за динамикой 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EDGF сегодня?
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) сегодня оценивается на уровне 24.64. Инструмент торгуется в пределах 24.64 - 24.65, вчерашнее закрытие составило 24.66, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EDGF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF?
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 24.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.60% и USD. Отслеживайте движения EDGF на графике в реальном времени.
Как купить акции EDGF?
Вы можете купить акции 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) по текущей цене 24.64. Ордера обычно размещаются около 24.64 или 24.94, тогда как 28 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EDGF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EDGF?
Инвестирование в 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.58 - 24.89 и текущей цены 24.64. Многие сравнивают 0.00% и -0.79% перед размещением ордеров на 24.64 или 24.94. Изучайте ежедневные изменения цены EDGF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF?
Самая высокая цена 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) за последний год составила 24.89. Акции заметно колебались в пределах 24.58 - 24.89, сравнение с 24.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF?
Самая низкая цена 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) за год составила 24.58. Сравнение с текущими 24.64 и 24.58 - 24.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EDGF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EDGF?
В прошлом 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.66 и -0.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.66
- Open
- 24.65
- Bid
- 24.64
- Ask
- 24.94
- Low
- 24.64
- High
- 24.65
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -0.79%
- Годовое изменение
- -0.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%