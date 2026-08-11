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EDGF: 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

24.64 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EDGF за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.64, а максимальная — 24.65.

Следите за динамикой 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EDGF сегодня?

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) сегодня оценивается на уровне 24.64. Инструмент торгуется в пределах 24.64 - 24.65, вчерашнее закрытие составило 24.66, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EDGF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF?

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 24.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.60% и USD. Отслеживайте движения EDGF на графике в реальном времени.

Как купить акции EDGF?

Вы можете купить акции 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) по текущей цене 24.64. Ордера обычно размещаются около 24.64 или 24.94, тогда как 28 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EDGF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EDGF?

Инвестирование в 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.58 - 24.89 и текущей цены 24.64. Многие сравнивают 0.00% и -0.79% перед размещением ордеров на 24.64 или 24.94. Изучайте ежедневные изменения цены EDGF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF?

Самая высокая цена 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) за последний год составила 24.89. Акции заметно колебались в пределах 24.58 - 24.89, сравнение с 24.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF?

Самая низкая цена 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) за год составила 24.58. Сравнение с текущими 24.64 и 24.58 - 24.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EDGF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EDGF?

В прошлом 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.66 и -0.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.64 24.65
Годовой диапазон
24.58 24.89
Предыдущее закрытие
24.66
Open
24.65
Bid
24.64
Ask
24.94
Low
24.64
High
24.65
Объем
28
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-0.79%
Годовое изменение
-0.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%