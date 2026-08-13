EDGF: 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
今日EDGF汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点24.64和高点24.65进行交易。
关注3EDGE Dynamic Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EDGF股票今天的价格是多少？
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF股票今天的定价为24.65。它在24.64 - 24.65范围内交易，昨天的收盘价为24.64，交易量达到15。EDGF的实时价格图表显示了这些更新。
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF股票是否支付股息？
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF目前的价值为24.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.56%和USD。实时查看图表以跟踪EDGF走势。
如何购买EDGF股票？
您可以以24.65的当前价格购买3EDGE Dynamic Fixed Income ETF股票。订单通常设置在24.65或24.95附近，而15和0.00%显示市场活动。立即关注EDGF的实时图表更新。
如何投资EDGF股票？
投资3EDGE Dynamic Fixed Income ETF需要考虑年度范围24.58 - 24.89和当前价格24.65。许多人在以24.65或24.95下订单之前，会比较0.04%和。实时查看EDGF价格图表，了解每日变化。
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，3EDGE Dynamic Fixed Income ETF的最高价格是24.89。在24.58 - 24.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3EDGE Dynamic Fixed Income ETF的绩效。
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF（EDGF）的最低价格为24.58。将其与当前的24.65和24.58 - 24.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EDGF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EDGF股票是什么时候拆分的？
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.64和-0.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.64
- 开盘价
- 24.65
- 卖价
- 24.65
- 买价
- 24.95
- 最低价
- 24.64
- 最高价
- 24.65
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- -0.74%
- 年变化
- -0.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%