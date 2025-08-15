КотировкиРазделы
Валюты / EDF
Назад в Рынок акций США

EDF: Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund of Beneficial

5.28 USD 0.05 (0.94%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EDF за сегодня изменился на -0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.26, а максимальная — 5.32.

Следите за динамикой Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund of Beneficial. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EDF

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EDF сегодня?

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund of Beneficial (EDF) сегодня оценивается на уровне 5.28. Инструмент торгуется в пределах 5.26 - 5.32, вчерашнее закрытие составило 5.33, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EDF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund of Beneficial?

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund of Beneficial в настоящее время оценивается в 5.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.52% и USD. Отслеживайте движения EDF на графике в реальном времени.

Как купить акции EDF?

Вы можете купить акции Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund of Beneficial (EDF) по текущей цене 5.28. Ордера обычно размещаются около 5.28 или 5.58, тогда как 99 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EDF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EDF?

Инвестирование в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund of Beneficial предполагает учет годового диапазона 4.72 - 5.66 и текущей цены 5.28. Многие сравнивают 2.52% и 3.53% перед размещением ордеров на 5.28 или 5.58. Изучайте ежедневные изменения цены EDF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund of Beneficial?

Самая высокая цена Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund of Beneficial (EDF) за последний год составила 5.66. Акции заметно колебались в пределах 4.72 - 5.66, сравнение с 5.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund of Beneficial на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund of Beneficial?

Самая низкая цена Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund of Beneficial (EDF) за год составила 4.72. Сравнение с текущими 5.28 и 4.72 - 5.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EDF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EDF?

В прошлом Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund of Beneficial проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.33 и 2.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.26 5.32
Годовой диапазон
4.72 5.66
Предыдущее закрытие
5.33
Open
5.28
Bid
5.28
Ask
5.58
Low
5.26
High
5.32
Объем
99
Дневное изменение
-0.94%
Месячное изменение
2.52%
6-месячное изменение
3.53%
Годовое изменение
2.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%