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EALT: Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF -

36.72 USD 0.04 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EALT за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.68, а максимальная — 36.78.

Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF -. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EALT сегодня?

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - (EALT) сегодня оценивается на уровне 36.72. Инструмент торгуется в пределах 36.68 - 36.78, вчерашнее закрытие составило 36.76, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EALT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF -?

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - в настоящее время оценивается в 36.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.41% и USD. Отслеживайте движения EALT на графике в реальном времени.

Как купить акции EALT?

Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - (EALT) по текущей цене 36.72. Ордера обычно размещаются около 36.72 или 37.02, тогда как 25 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EALT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EALT?

Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - предполагает учет годового диапазона 33.45 - 36.78 и текущей цены 36.72. Многие сравнивают 1.83% и 3.85% перед размещением ордеров на 36.72 или 37.02. Изучайте ежедневные изменения цены EALT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF -?

Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - (EALT) за последний год составила 36.78. Акции заметно колебались в пределах 33.45 - 36.78, сравнение с 36.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF -?

Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - (EALT) за год составила 33.45. Сравнение с текущими 36.72 и 33.45 - 36.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EALT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EALT?

В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.76 и 3.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.68 36.78
Годовой диапазон
33.45 36.78
Предыдущее закрытие
36.76
Open
36.78
Bid
36.72
Ask
37.02
Low
36.68
High
36.78
Объем
25
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
1.83%
6-месячное изменение
3.85%
Годовое изменение
3.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%