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EALT: Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF -

36.67 USD 0.05 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EALT汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点36.65和高点36.79进行交易。

关注Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF -动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EALT股票今天的价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF -股票今天的定价为36.67。它在36.65 - 36.79范围内交易，昨天的收盘价为36.72，交易量达到39。EALT的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF -股票是否支付股息？

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF -目前的价值为36.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.27%和USD。实时查看图表以跟踪EALT走势。

如何购买EALT股票？

您可以以36.67的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF -股票。订单通常设置在36.67或36.97附近，而39和-0.24%显示市场活动。立即关注EALT的实时图表更新。

如何投资EALT股票？

投资Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF -需要考虑年度范围33.45 - 36.79和当前价格36.67。许多人在以36.67或36.97下订单之前，会比较1.69%和。实时查看EALT价格图表，了解每日变化。

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF -股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF -的最高价格是36.79。在33.45 - 36.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF -的绩效。

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF -股票的最低价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF -（EALT）的最低价格为33.45。将其与当前的36.67和33.45 - 36.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EALT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EALT股票是什么时候拆分的？

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF -历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.72和3.27%中可见。

日范围
36.65 36.79
年范围
33.45 36.79
前一天收盘价
36.72
开盘价
36.76
卖价
36.67
买价
36.97
最低价
36.65
最高价
36.79
交易量
39
日变化
-0.14%
月变化
1.69%
6个月变化
3.70%
年变化
3.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%