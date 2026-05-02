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EAGG: iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF

46.55 USD 0.18 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EAGG за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.54, а максимальная — 46.68.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EAGG сегодня?

iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (EAGG) сегодня оценивается на уровне 46.55. Инструмент торгуется в пределах 46.54 - 46.68, вчерашнее закрытие составило 46.73, а торговый объем достиг 596. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EAGG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF?

iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF в настоящее время оценивается в 46.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.71% и USD. Отслеживайте движения EAGG на графике в реальном времени.

Как купить акции EAGG?

Вы можете купить акции iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (EAGG) по текущей цене 46.55. Ордера обычно размещаются около 46.55 или 46.85, тогда как 596 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EAGG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EAGG?

Инвестирование в iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 46.52 - 48.59 и текущей цены 46.55. Многие сравнивают 0.00% и -3.56% перед размещением ордеров на 46.55 или 46.85. Изучайте ежедневные изменения цены EAGG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF?

Самая высокая цена iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (EAGG) за последний год составила 48.59. Акции заметно колебались в пределах 46.52 - 48.59, сравнение с 46.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF?

Самая низкая цена iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (EAGG) за год составила 46.52. Сравнение с текущими 46.55 и 46.52 - 48.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EAGG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EAGG?

В прошлом iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.73 и -1.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.54 46.68
Годовой диапазон
46.52 48.59
Предыдущее закрытие
46.73
Open
46.66
Bid
46.55
Ask
46.85
Low
46.54
High
46.68
Объем
596
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-3.56%
Годовое изменение
-1.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%