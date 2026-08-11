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DXYZ: Destiny Tech100 Inc.

26.61 USD 0.84 (3.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DXYZ за сегодня изменился на 3.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.00, а максимальная — 27.74.

Следите за динамикой Destiny Tech100 Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DXYZ сегодня?

Destiny Tech100 Inc. (DXYZ) сегодня оценивается на уровне 26.61. Инструмент торгуется в пределах 26.00 - 27.74, вчерашнее закрытие составило 25.77, а торговый объем достиг 1511. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DXYZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Destiny Tech100 Inc.?

Destiny Tech100 Inc. в настоящее время оценивается в 26.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.42% и USD. Отслеживайте движения DXYZ на графике в реальном времени.

Как купить акции DXYZ?

Вы можете купить акции Destiny Tech100 Inc. (DXYZ) по текущей цене 26.61. Ордера обычно размещаются около 26.61 или 26.91, тогда как 1511 и 0.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DXYZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DXYZ?

Инвестирование в Destiny Tech100 Inc. предполагает учет годового диапазона 19.71 - 72.87 и текущей цены 26.61. Многие сравнивают 17.59% и -5.27% перед размещением ордеров на 26.61 или 26.91. Изучайте ежедневные изменения цены DXYZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Destiny Tech100 Inc.?

Самая высокая цена Destiny Tech100 Inc. (DXYZ) за последний год составила 72.87. Акции заметно колебались в пределах 19.71 - 72.87, сравнение с 25.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Destiny Tech100 Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Destiny Tech100 Inc.?

Самая низкая цена Destiny Tech100 Inc. (DXYZ) за год составила 19.71. Сравнение с текущими 26.61 и 19.71 - 72.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DXYZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DXYZ?

В прошлом Destiny Tech100 Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.77 и 0.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.00 27.74
Годовой диапазон
19.71 72.87
Предыдущее закрытие
25.77
Open
26.43
Bid
26.61
Ask
26.91
Low
26.00
High
27.74
Объем
1.511 K
Дневное изменение
3.26%
Месячное изменение
17.59%
6-месячное изменение
-5.27%
Годовое изменение
0.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%