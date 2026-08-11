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DXYZ: Destiny Tech100 Inc.
Курс DXYZ за сегодня изменился на 3.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.00, а максимальная — 27.74.
Следите за динамикой Destiny Tech100 Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DXYZ сегодня?
Destiny Tech100 Inc. (DXYZ) сегодня оценивается на уровне 26.61. Инструмент торгуется в пределах 26.00 - 27.74, вчерашнее закрытие составило 25.77, а торговый объем достиг 1511. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DXYZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Destiny Tech100 Inc.?
Destiny Tech100 Inc. в настоящее время оценивается в 26.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.42% и USD. Отслеживайте движения DXYZ на графике в реальном времени.
Как купить акции DXYZ?
Вы можете купить акции Destiny Tech100 Inc. (DXYZ) по текущей цене 26.61. Ордера обычно размещаются около 26.61 или 26.91, тогда как 1511 и 0.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DXYZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DXYZ?
Инвестирование в Destiny Tech100 Inc. предполагает учет годового диапазона 19.71 - 72.87 и текущей цены 26.61. Многие сравнивают 17.59% и -5.27% перед размещением ордеров на 26.61 или 26.91. Изучайте ежедневные изменения цены DXYZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Destiny Tech100 Inc.?
Самая высокая цена Destiny Tech100 Inc. (DXYZ) за последний год составила 72.87. Акции заметно колебались в пределах 19.71 - 72.87, сравнение с 25.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Destiny Tech100 Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Destiny Tech100 Inc.?
Самая низкая цена Destiny Tech100 Inc. (DXYZ) за год составила 19.71. Сравнение с текущими 26.61 и 19.71 - 72.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DXYZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DXYZ?
В прошлом Destiny Tech100 Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.77 и 0.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.77
- Open
- 26.43
- Bid
- 26.61
- Ask
- 26.91
- Low
- 26.00
- High
- 27.74
- Объем
- 1.511 K
- Дневное изменение
- 3.26%
- Месячное изменение
- 17.59%
- 6-месячное изменение
- -5.27%
- Годовое изменение
- 0.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%