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DXYZ: Destiny Tech100 Inc.

29.55 USD 2.94 (11.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DXYZ汇率已更改11.05%。当日，交易品种以低点26.86和高点29.65进行交易。

关注Destiny Tech100 Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
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常见问题解答

DXYZ股票今天的价格是多少？

Destiny Tech100 Inc.股票今天的定价为29.55。它在26.86 - 29.65范围内交易，昨天的收盘价为26.61，交易量达到2100。DXYZ的实时价格图表显示了这些更新。

Destiny Tech100 Inc.股票是否支付股息？

Destiny Tech100 Inc.目前的价值为29.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.51%和USD。实时查看图表以跟踪DXYZ走势。

如何购买DXYZ股票？

您可以以29.55的当前价格购买Destiny Tech100 Inc.股票。订单通常设置在29.55或29.85附近，而2100和8.60%显示市场活动。立即关注DXYZ的实时图表更新。

如何投资DXYZ股票？

投资Destiny Tech100 Inc.需要考虑年度范围19.71 - 72.87和当前价格29.55。许多人在以29.55或29.85下订单之前，会比较30.58%和。实时查看DXYZ价格图表，了解每日变化。

Destiny Tech100 Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Destiny Tech100 Inc.的最高价格是72.87。在19.71 - 72.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Destiny Tech100 Inc.的绩效。

Destiny Tech100 Inc.股票的最低价格是多少？

Destiny Tech100 Inc.（DXYZ）的最低价格为19.71。将其与当前的29.55和19.71 - 72.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DXYZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DXYZ股票是什么时候拆分的？

Destiny Tech100 Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.61和11.51%中可见。

日范围
26.86 29.65
年范围
19.71 72.87
前一天收盘价
26.61
开盘价
27.21
卖价
29.55
买价
29.85
最低价
26.86
最高价
29.65
交易量
2.100 K
日变化
11.05%
月变化
30.58%
6个月变化
5.20%
年变化
11.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%