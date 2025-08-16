Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) сегодня оценивается на уровне 67.94. Инструмент торгуется в пределах 67.09 - 67.94, вчерашнее закрытие составило 67.32, а торговый объем достиг 122. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DSTL в реальном времени.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF в настоящее время оценивается в 67.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.38% и USD. Отслеживайте движения DSTL на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) по текущей цене 67.94. Ордера обычно размещаются около 67.94 или 68.24, тогда как 122 и 1.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DSTL на графике в реальном времени.

Инвестирование в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF предполагает учет годового диапазона 56.08 - 67.94 и текущей цены 67.94. Многие сравнивают 2.77% и 10.18% перед размещением ордеров на 67.94 или 68.24. Изучайте ежедневные изменения цены DSTL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF?

Самая высокая цена Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) за последний год составила 67.94. Акции заметно колебались в пределах 56.08 - 67.94, сравнение с 67.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF на графике в реальном времени.