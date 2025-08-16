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DSTL: Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

67.94 USD 0.62 (0.92%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DSTL за сегодня изменился на 0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.09, а максимальная — 67.94.

Следите за динамикой Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DSTL сегодня?

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) сегодня оценивается на уровне 67.94. Инструмент торгуется в пределах 67.09 - 67.94, вчерашнее закрытие составило 67.32, а торговый объем достиг 122. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DSTL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF?

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF в настоящее время оценивается в 67.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.38% и USD. Отслеживайте движения DSTL на графике в реальном времени.

Как купить акции DSTL?

Вы можете купить акции Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) по текущей цене 67.94. Ордера обычно размещаются около 67.94 или 68.24, тогда как 122 и 1.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DSTL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DSTL?

Инвестирование в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF предполагает учет годового диапазона 56.08 - 67.94 и текущей цены 67.94. Многие сравнивают 2.77% и 10.18% перед размещением ордеров на 67.94 или 68.24. Изучайте ежедневные изменения цены DSTL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF?

Самая высокая цена Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) за последний год составила 67.94. Акции заметно колебались в пределах 56.08 - 67.94, сравнение с 67.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF?

Самая низкая цена Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) за год составила 56.08. Сравнение с текущими 67.94 и 56.08 - 67.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DSTL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DSTL?

В прошлом Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 67.32 и 19.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
67.09 67.94
Годовой диапазон
56.08 67.94
Предыдущее закрытие
67.32
Open
67.09
Bid
67.94
Ask
68.24
Low
67.09
High
67.94
Объем
122
Дневное изменение
0.92%
Месячное изменение
2.77%
6-месячное изменение
10.18%
Годовое изменение
19.38%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%