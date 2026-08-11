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DRKY: VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF
Курс DRKY за сегодня изменился на 1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.36, а максимальная — 21.63.
Следите за динамикой VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DRKY сегодня?
VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF (DRKY) сегодня оценивается на уровне 21.60. Инструмент торгуется в пределах 21.36 - 21.63, вчерашнее закрытие составило 21.37, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DRKY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF?
VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF в настоящее время оценивается в 21.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.30% и USD. Отслеживайте движения DRKY на графике в реальном времени.
Как купить акции DRKY?
Вы можете купить акции VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF (DRKY) по текущей цене 21.60. Ордера обычно размещаются около 21.60 или 21.90, тогда как 22 и 0.89% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DRKY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DRKY?
Инвестирование в VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF предполагает учет годового диапазона 18.21 - 22.56 и текущей цены 21.60. Многие сравнивают 9.98% и 8.22% перед размещением ордеров на 21.60 или 21.90. Изучайте ежедневные изменения цены DRKY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF?
Самая высокая цена VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF (DRKY) за последний год составила 22.56. Акции заметно колебались в пределах 18.21 - 22.56, сравнение с 21.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF?
Самая низкая цена VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF (DRKY) за год составила 18.21. Сравнение с текущими 21.60 и 18.21 - 22.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DRKY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DRKY?
В прошлом VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.37 и 7.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.37
- Open
- 21.41
- Bid
- 21.60
- Ask
- 21.90
- Low
- 21.36
- High
- 21.63
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- 1.08%
- Месячное изменение
- 9.98%
- 6-месячное изменение
- 8.22%
- Годовое изменение
- 7.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%